ua en ru
Ср, 17 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ценовой бум в Одессе: какие квартиры подорожали на треть и что со стоимостью аренды

16:15 17.06.2026 Ср
3 мин
Самым дорогим остается Приморский район. Сколько там сейчас стоит жилье?
aimg Василина Копытко
Ценовой бум в Одессе: какие квартиры подорожали на треть и что со стоимостью аренды В Одессе растут цены почти на все виды недвижимости (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Одесский рынок недвижимости демонстрирует устойчивую тенденцию к росту цен, несмотря на ограниченный из-за рисков безопасности спрос. Подорожание наблюдается как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек, а аренда демонстрирует наиболее стремительный рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Главное:

  • Цены на вторичном рынке растут: за год медианная стоимость 1-комнатных квартир увеличилась на 13% (до 49 000 долларов), а 2-комнатных - на 11% (до 70 000 долларов).
  • Стремительный рост бизнес-класса: в сегменте новостроек наибольшую динамику продемонстрировал бизнес-класс, прибавив за полгода 22% в долларах (до 1340 долларов за кв. м).
  • Аренда бьет рекорды: стоимость аренды существенно выросла, в частности 2-комнатные квартиры подорожали на 36% за последние шесть месяцев, а медиана цен на 1-комнатные достигла 13 000 грн.
  • Приморский район остается самым дорогим: здесь зафиксированы самые высокие цены на вторичном рынке (до 136 000 долларов за 3-комнатную квартиру), на первичном рынке (медиана 1500 долларов за кв. м) и на рынке аренды (до 31 500 грн).
  • Покупатели настроены на подорожание: несмотря на военные риски, 35% опрошенных на вторичном рынке и 43% на первичном прогнозируют дальнейший рост цен.

Вторичный рынок: стабильный спрос и рост цен

На вторичном рынке недвижимости Одессы цены продолжают расти. Медианная цена 1-комнатной квартиры составляет 49 тысяч долларов (+13% за год), 2-комнатной - 70 тысяч долларов (+11% за год), а 3-комнатной - 90 тысяч долларов (+6% за год).

Самым дорогим районом остается Приморский, где медианная цена на 3-комнатную квартиру достигает 136 тысяч долларов.

Частные дома также демонстрируют положительную динамику - их медианная цена выросла на 6,67% за год. Медианная цена за квадратный метр в частных домах варьируется от 719 до 1 250 долларов в зависимости от района.

Читайте также:Рынок недвижимости в условиях войны: где дома резко подорожали, а где - стали доступнее

Ценовой бум в Одессе: какие квартиры подорожали на треть и что со стоимостью арендыЦены на вторичном рынке Одессы (скриншот)

Первичный рынок: бизнес-класс дорожает быстрее всего

Цены на новостройки в Одессе характеризуются разнонаправленной динамикой, однако в целом демонстрируют рост.

Больше всего за полгода подорожал бизнес-класс - на 22% в долларах (до 1340 долларов за кв. м), тогда как цена комфорт-класса почти не изменилась (-1%).

Средняя стоимость за квадратный метр зависит от класса жилья:

  • Эконом:700 долларов за кв. м (+8% за год).
  • Комфорт:880 долларов за кв. м (+7% за год).
  • Бизнес:1300 долларов за кв. м (+17% за год).

Что касается территориального распределения, самая высокая медианная стартовая цена на первичном рынке зафиксирована в Приморском районе - 1500 долларов за кв. м, а самая низкая - в Хаджибейском - 800 долларов за кв. м.

Ценовой бум в Одессе: какие квартиры подорожали на треть и что со стоимостью арендыЦены на первичном рынке Одессы (скриншот)

Аренда квартир: существенное подорожание

Сегмент аренды показал наиболее заметный рост за последние полгода. В частности, 1-комнатные квартиры подорожали на 2000 грн, а 2-комнатные - на 36%.

По состоянию на июнь 2026 года медианные цены аренды выглядят следующим образом:

  • 1-комнатные: 13 тысяч грн (+19% за год).
  • 2-комнатные: 18 тысяч грн (+9% за год, +36% за пол года).
  • 3-комнатные: 26 тысяч грн (-10% за год).

Ожидания покупателей

Несмотря на рост цен, покупатели остаются сдержанно оптимистичными. Согласно опросам ЛУН, проведенным зимой 2026 года, 35% покупателей на вторичном рынке и 43% на первичном ожидают, что цены продолжат расти.

Читайте также о том, что самое дорогое жилье в новостройках во Львове. Там "квадрат" продают за 1490 долларов. Впрочем, больше всего цены на недвижимость на первичном рынке выросли в Хмельницком: за год они подскочили на 16%.

Ранее мы писали о том, сколько стоят дома в Украине, где самые низкие цены и как они изменились за год.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Цены в Украине
Новости
ВСУ поразили танкер "теневого флота" РФ и два ключевых моста на юге
ВСУ поразили танкер "теневого флота" РФ и два ключевых моста на юге
Аналитика
Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом глав НБУ и "Укрпочты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом глав НБУ и "Укрпочты"