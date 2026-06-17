Ценовой бум в Одессе: какие квартиры подорожали на треть и что со стоимостью аренды
Одесский рынок недвижимости демонстрирует устойчивую тенденцию к росту цен, несмотря на ограниченный из-за рисков безопасности спрос. Подорожание наблюдается как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек, а аренда демонстрирует наиболее стремительный рост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
- Цены на вторичном рынке растут: за год медианная стоимость 1-комнатных квартир увеличилась на 13% (до 49 000 долларов), а 2-комнатных - на 11% (до 70 000 долларов).
- Стремительный рост бизнес-класса: в сегменте новостроек наибольшую динамику продемонстрировал бизнес-класс, прибавив за полгода 22% в долларах (до 1340 долларов за кв. м).
- Аренда бьет рекорды: стоимость аренды существенно выросла, в частности 2-комнатные квартиры подорожали на 36% за последние шесть месяцев, а медиана цен на 1-комнатные достигла 13 000 грн.
- Приморский район остается самым дорогим: здесь зафиксированы самые высокие цены на вторичном рынке (до 136 000 долларов за 3-комнатную квартиру), на первичном рынке (медиана 1500 долларов за кв. м) и на рынке аренды (до 31 500 грн).
- Покупатели настроены на подорожание: несмотря на военные риски, 35% опрошенных на вторичном рынке и 43% на первичном прогнозируют дальнейший рост цен.
Вторичный рынок: стабильный спрос и рост цен
На вторичном рынке недвижимости Одессы цены продолжают расти. Медианная цена 1-комнатной квартиры составляет 49 тысяч долларов (+13% за год), 2-комнатной - 70 тысяч долларов (+11% за год), а 3-комнатной - 90 тысяч долларов (+6% за год).
Самым дорогим районом остается Приморский, где медианная цена на 3-комнатную квартиру достигает 136 тысяч долларов.
Частные дома также демонстрируют положительную динамику - их медианная цена выросла на 6,67% за год. Медианная цена за квадратный метр в частных домах варьируется от 719 до 1 250 долларов в зависимости от района.
Цены на вторичном рынке Одессы (скриншот)
Первичный рынок: бизнес-класс дорожает быстрее всего
Цены на новостройки в Одессе характеризуются разнонаправленной динамикой, однако в целом демонстрируют рост.
Больше всего за полгода подорожал бизнес-класс - на 22% в долларах (до 1340 долларов за кв. м), тогда как цена комфорт-класса почти не изменилась (-1%).
Средняя стоимость за квадратный метр зависит от класса жилья:
- Эконом:700 долларов за кв. м (+8% за год).
- Комфорт:880 долларов за кв. м (+7% за год).
- Бизнес:1300 долларов за кв. м (+17% за год).
Что касается территориального распределения, самая высокая медианная стартовая цена на первичном рынке зафиксирована в Приморском районе - 1500 долларов за кв. м, а самая низкая - в Хаджибейском - 800 долларов за кв. м.
Цены на первичном рынке Одессы (скриншот)
Аренда квартир: существенное подорожание
Сегмент аренды показал наиболее заметный рост за последние полгода. В частности, 1-комнатные квартиры подорожали на 2000 грн, а 2-комнатные - на 36%.
По состоянию на июнь 2026 года медианные цены аренды выглядят следующим образом:
- 1-комнатные: 13 тысяч грн (+19% за год).
- 2-комнатные: 18 тысяч грн (+9% за год, +36% за пол года).
- 3-комнатные: 26 тысяч грн (-10% за год).
Ожидания покупателей
Несмотря на рост цен, покупатели остаются сдержанно оптимистичными. Согласно опросам ЛУН, проведенным зимой 2026 года, 35% покупателей на вторичном рынке и 43% на первичном ожидают, что цены продолжат расти.
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