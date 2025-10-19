ua en ru
Циничное посягательство на наследие: Макрон высказался о резонансном ограблении Лувра

Франция, Воскресенье 19 октября 2025 22:36
Циничное посягательство на наследие: Макрон высказался о резонансном ограблении Лувра
Автор: Антон Корж

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал резонансное "ограбление года" в Лувре. Он заявил, что похищенное найдут, а воров привлекут к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макрона в X (Twitter).

"Кража, совершенная в Лувре, - это нападение на наследие, которое мы ценим, потому что это наша история. Мы найдем похищенные изделия, и виновные будут привлечены к ответственности", - пообещал он.

Французский президент заверил, что сейчас ведется расследование под руководством прокуратуры Парижа. Делается все необходимое, чтобы вернуть похищенное и наказать злоумышленников.

"Проект "Новый Ренессанс Лувра", который мы начали в январе, предусматривает усиленную безопасность. Он обеспечит сохранение и защиту того, что составляет нашу память и нашу культуру", - добавил Макрон.

"Ограбление года" в Лувре

Напомним, во Франции утром 19 октября неизвестные злоумышленники обокрали всемирно известный музей Лувр. Из галереи Аполлона прямо на глазах у посетителей был похищен ряд драгоценностей, принадлежавших семье Наполеона Бонапарта.

Правоохранители уже нашли несколько похищенных вещей, в том числе поврежденную ворами корону императрицы Евгении. Но судьба других драгоценностей под большим вопросом. Подробнее об ограблении и реакции на него - в материале РБК-Украина.

