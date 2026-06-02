Ціни злетіли на 30%: скільки тепер коштує навчання в ЛНУ ім. Франка

08:00 02.06.2026 Вт
5 хв
Найдорожчі спеціальності коштують понад 86 тисяч гривень за рік
aimg Василина Копитко
Університет закликає абітурієнтів врахувати нові ціни (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Львівський національний університет імені Івана Франка офіційно затвердив вартість навчання на 2026/2027 навчальний рік для вступників на бакалаврат денної форми. Ціни зросли майже на 30%.

Головне:

  • ЛНУ імені Івана Франка затвердив вартість навчання на 2026/2027 рік: ціни зросли майже на 30%.
  • Найдорожчі спеціальності (зокрема право, кібербезпека, ІТ та міжнародні відносини) коштують 86,7 тис. грн за рік.
  • Мінімальна вартість навчання становить 51,4 тис. грн, що стосується низки природничих та педагогічних спеціальностей.

Як змінились ціни на навчання у 2026/27

Вартість навчання різниться залежно від спеціальності, проте загальна динаміка свідчить про суттєве здорожчання послуг.

Найдорожчі напрямки: кібербезпека, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, право, міжнародні відносини, а також англійська філологія. Вартість року навчання тут становить 86,7 тис. грн, що на 20 тис. грн більше, ніж торік.

Найдоступніші спеціальності: біологія, хімія, фізика, екологія, геологія, бібліотечна справа, а також низка програм із середньої освіти (математика, історія, географія, музичне мистецтво). Мінімальний поріг вартості для цих спеціальностей встановлено на рівні 51,4 тис. грн.

Якщо порівнювати з минулим роком, коли навчання на найдешевших спеціальностях коштувало 39,7 тис. грн, ціни зросли приблизно на 29%.

Університет наголошує, що оприлюднені тарифи стосуються денної форми навчання, і закликає вступників враховувати ці зміни під час планування освітнього шляху.

Скільки коштуватиме навчання на всіх спеціальностях

  • Середня освіта (Біологія та здоровʼя людини) - 51,4 тис. грн
  • Біологія - 51,4 тис. грн
  • Екологія - 51,4 тис. грн
  • Біотехнології та біоінженерія - 51,4 тис. грн
  • Середня освіта (Географія) - 51,4 тис. грн
  • Географія та регіональні студії - 58,3 тис. грн
  • Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток - 58,3 тис. грн
  • Ґрунтознавство та експертна оцінка земель - 51,4 тис. грн
  • Рельєф і геопланування - 51,4 тис. грн
  • Геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища - 51,4 тис. грн
  • Харчові технології - 51,4 тис. грн
  • Готельно-ресторанна справа - 69,1 тис. грн
  • Рекреаційна діяльність - 69,1 тис. грн
  • Туристична діяльність - 69,1 тис. грн
  • Охорона довкілля та стале природокористування - 51,4 тис. грн
  • Геологія. Цифрові технології в науках про Землю - 51,4 тис. грн
  • Інженерна геологія та гідрогеологія - 51,4 тис. грн
  • Надрокористування - 51,4 тис. грн
  • Бізнес-економіка (міждисциплінарна) - 69,1 тис. грн
  • Економіка і захист ділових інтересів - 69,1 тис. грн
  • Економіка та аналітика даних - 69,1 тис. грн
  • Економічна кібернетика - 69,1 тис. грн
  • Міжнародна економіка - 69,1 тис. грн
  • Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит - 69,1 тис. грн
  • Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі - 69,1 тис. грн
  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 69,1 тис. грн
  • Менеджмент організацій і адміністрування - 69,1 тис. грн
  • Управління бізнесом та підприємництво - 69,1 тис. грн
  • Цифрове управління в бізнесі - 69,1 тис. грн
  • Маркетинг - 69,1 тис. грн
  • Логістика та торговельний бізнес - 69,1 тис. грн
  • Соціальне забезпечення - 58,3 тис. грн
  • Інженерія програмного забезпечення - 86,7 тис. грн
  • Компʼютерні науки - 86,7 тис. грн
  • Інформаційні системи і технології - 86,7 тис. грн
  • Електроніка та компʼютерні системи - 58,3 тис. грн
  • Сенсорні та діагностичні електронні системи - 58,3 тис. грн
  • Журналістика - 69,1 тис. грн
  • Міжнародна журналістика - 69,1 тис. грн
  • Спеціальність - філологія (перша мова - англійська) - 86,7 тис. грн
  • Філологія (інші спеціальності) - 69,1 тис. грн
  • Середня освіта (Історія та громадянська освіта) - 51,4 тис. грн
  • Історія та археологія - 58,3 тис. грн
  • Організація музейного простору. Екскурсознавство - 58,3 тис. грн
  • Прикладна соціологія - 58,3 тис. грн
  • Середня освіта (Музичне мистецтво) - 51,4 тис. грн
  • Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та медіавиробництва - 58,3 тис. грн
  • Хорове диригування - 51,4 тис. грн
  • Акторське мистецтво драматичного театру та кіно - 58,3 тис. грн
  • Режисерське мистецтво. Театрознавство - 58,3 тис. грн
  • Хореографія - 58,3 тис. грн
  • Бібліотечна, інформаційна та архівна справа - 51,4 тис. грн
  • Середня освіта (Математика) - 51,4 тис. грн
  • Спеціальність математика (інші освітні програми) - 51,4 тис. грн
  • Статистичний аналіз даних - 86,7 тис. грн
  • Математичне моделювання та компʼютерна механіка - 58,3 тис. грн
  • Усі освітні програми факультету міжнародних відносин - 86,7 тис. грн
  • Дошкільна освіта - 58,3 тис. грн
  • Початкова освіта - 58,3 тис. грн
  • Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі - 58,3 тис. грн
  • Початкова освіта. Інформатика в початковій школі - 58,3 тис. грн
  • Середня освіта (Фізична культура) - 51,4 тис. грн
  • Логопедія - 58,3 тис. грн
  • Корекційна психопедагогіка - 58,3 тис. грн
  • Соціальна педагогіка - 58,3 тис. грн
  • Соціальна робота та консультування - 58,3 тис. грн
  • Середня освіта (Інформатика) - 51,4 тис. грн
  • Прикладна математика - 58,3 тис. грн
  • Інформатика - 86,7 тис. грн
  • Системний аналіз та наука про дані - 58,3 тис. грн
  • Кібербезпека - 86,7 тис. грн
  • Інтелектуальні системи і машинне навчання - 86,7 тис. грн
  • Цифрова економіка - 69,1 тис. грн
  • Облік і оподаткування - 69,1 тис. грн
  • Фінанси, митна та податкова справа - 69,1 тис. грн
  • Публічне управління та адміністрування - 69,1 тис. грн
  • Усі освітні програми за спеціальністю "Фізика та астрономія" - 51,4 тис. грн
  • Прикладна фізика та наноматеріали - 51,4 тис. грн
  • Середня освіта (Українська мова і література) - 51,4 тис. грн
  • Філологія (Українська мова та література) - 58,3 тис. грн
  • Філологія (Болгарська мова та література) - 58,3 тис. грн
  • Філологія (Польська мова та література) - 58,3 тис. грн
  • Філологія (Хорватська мова та література) - 58,3 тис. грн
  • Філологія (Чеська мова та література) - 58,3 тис. грн
  • Філологія (Арабська мова та література, українська мова та література) - 58,3 тис. грн
  • Філологія (Китайська мова і література. Українська мова. Технології перекладу й редагування) - 69,1 тис. грн
  • Філологія (Перська мова і література. Українська мова. Технології перекладу й редагування) - 58,3 тис. грн
  • Філологія (Японська мова та література, українська мова та література) - 69,1 тис. грн
  • Філологія (Фольклористика) - 58,3 тис. грн
  • Філологія (Прикладна лінгвістика) - 58,3 тис. грн
  • Філософія - 58,3 тис. грн
  • Культурологія - 58,3 тис. грн
  • Політологія - 58,3 тис. грн
  • Психологія - 69,1 тис. грн
  • Середня освіта (Хімія) - 51,4 тис. грн
  • Хімія - 51,4 тис. грн
  • Право - 86,7 тис. грн

Читайте також про те, що ціни на навчання за спеціальністю "медицина" суттєво різняться залежно від закладу й міста. Вартість у 2025-му стартувала від 34 тисяч гривень за рік і доходила майже до 90 тисяч.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році більшість вступників до українських вишів подаватимуть заяви лише в електронній формі. Абітурєнтам потрібно створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів. Цього року вступники можуть подавати до 10 заяв, 5 із яких - на бюджет.

