Ціни злетіли на 30%: скільки тепер коштує навчання в ЛНУ ім. Франка

Головне: ЛНУ імені Івана Франка затвердив вартість навчання на 2026/2027 рік: ціни зросли майже на 30%.

Як змінились ціни на навчання у 2026/27

Вартість навчання різниться залежно від спеціальності, проте загальна динаміка свідчить про суттєве здорожчання послуг.

Найдорожчі напрямки: кібербезпека, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, право, міжнародні відносини, а також англійська філологія. Вартість року навчання тут становить 86,7 тис. грн, що на 20 тис. грн більше, ніж торік.

Найдоступніші спеціальності: біологія, хімія, фізика, екологія, геологія, бібліотечна справа, а також низка програм із середньої освіти (математика, історія, географія, музичне мистецтво). Мінімальний поріг вартості для цих спеціальностей встановлено на рівні 51,4 тис. грн.

Якщо порівнювати з минулим роком, коли навчання на найдешевших спеціальностях коштувало 39,7 тис. грн, ціни зросли приблизно на 29%.

Університет наголошує, що оприлюднені тарифи стосуються денної форми навчання, і закликає вступників враховувати ці зміни під час планування освітнього шляху.

Скільки коштуватиме навчання на всіх спеціальностях