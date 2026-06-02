Цены взлетели на 30%: сколько теперь стоит обучение в ЛНУ им. Франко

Главное: ЛНУ имени Ивана Франко утвердил стоимость обучения на 2026/2027 год: цены выросли почти на 30%.

на 2026/2027 год: цены выросли почти на 30%. Самые дорогие специальности (в частности право, кибербезопасность, ИТ и международные отношения) стоят 86,7 тыс. грн в год.

(в частности право, кибербезопасность, ИТ и международные отношения) стоят 86,7 тыс. грн в год. Минимальная стоимость обучения составляет 51,4 тыс. грн, что касается ряда естественных и педагогических специальностей.

Как изменились цены на обучение в 2026/27 году

Стоимость обучения различается в зависимости от специальности, однако общая динамика свидетельствует о существенном подорожании услуг.

Самые дорогие направления: кибербезопасность, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, право, международные отношения, а также английская филология. Стоимость года обучения здесь составляет 86,7 тыс. грн, что на 20 тыс. грн больше, чем в прошлом году.

Самые доступные специальности: биология, химия, физика, экология, геология, библиотечное дело, а также ряд программ по среднему образованию (математика, история, география, музыкальное искусство). Минимальный порог стоимости для этих специальностей установлен на уровне 51,4 тыс. грн.

Если сравнивать с прошлым годом, когда обучение на самых дешевых специальностях стоило 39,7 тыс. грн, цены выросли примерно на 29%.

Университет отмечает, что обнародованные тарифы касаются дневной формы обучения, и призывает абитуриентов учитывать эти изменения при планировании образовательного пути.

Сколько будет стоить обучение на всех специальностях