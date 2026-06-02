Общество Образование Деньги Изменения Экология

Цены взлетели на 30%: сколько теперь стоит обучение в ЛНУ им. Франко

08:00 02.06.2026 Вт
5 мин
Самые дорогие специальности стоят более 86 тысяч гривен в год
aimg Василина Копытко
Университет призывает абитуриентов учесть новые цены (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко официально утвердил стоимость обучения на 2026/2027 учебный год для поступающих на бакалавриат дневной формы. Цены выросли почти на 30%.

Главное:

  • ЛНУ имени Ивана Франко утвердил стоимость обучения на 2026/2027 год: цены выросли почти на 30%.
  • Самые дорогие специальности (в частности право, кибербезопасность, ИТ и международные отношения) стоят 86,7 тыс. грн в год.
  • Минимальная стоимость обучения составляет 51,4 тыс. грн, что касается ряда естественных и педагогических специальностей.

Как изменились цены на обучение в 2026/27 году

Стоимость обучения различается в зависимости от специальности, однако общая динамика свидетельствует о существенном подорожании услуг.

Самые дорогие направления: кибербезопасность, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, право, международные отношения, а также английская филология. Стоимость года обучения здесь составляет 86,7 тыс. грн, что на 20 тыс. грн больше, чем в прошлом году.

Самые доступные специальности: биология, химия, физика, экология, геология, библиотечное дело, а также ряд программ по среднему образованию (математика, история, география, музыкальное искусство). Минимальный порог стоимости для этих специальностей установлен на уровне 51,4 тыс. грн.

Если сравнивать с прошлым годом, когда обучение на самых дешевых специальностях стоило 39,7 тыс. грн, цены выросли примерно на 29%.

Университет отмечает, что обнародованные тарифы касаются дневной формы обучения, и призывает абитуриентов учитывать эти изменения при планировании образовательного пути.

Сколько будет стоить обучение на всех специальностях

  • Среднее образование (Биология и здоровье человека) - 51,4 тыс. грн
  • Биология - 51,4 тыс. грн
  • Экология - 51,4 тыс. грн
  • Биотехнологии и биоинженерия - 51,4 тыс. грн
  • Среднее образование (География) - 51,4 тыс. грн
  • География и региональные студии - 58,3 тыс. грн
  • Урбанистика, пространственное планирование и региональное развитие - 58,3 тыс. грн
  • Почвоведение и экспертная оценка земель - 51,4 тыс. грн
  • Рельеф и геопланирование - 51,4 тыс. грн
  • Геоинформационные технологии защиты окружающей среды - 51,4 тыс. грн
  • Пищевые технологии - 51,4 тыс. грн
  • Гостинично-ресторанное дело - 69,1 тыс. грн
  • Рекреационная деятельность - 69,1 тыс. грн
  • Туристическая деятельность - 69,1 тыс. грн
  • Охрана окружающей среды и устойчивое природопользование - 51,4 тыс. грн
  • Геология. Цифровые технологии в науках о Земле - 51,4 тыс. грн
  • Инженерная геология и гидрогеология - 51,4 тыс. грн
  • Недропользование - 51,4 тыс. грн
  • Бизнес-экономика (междисциплинарная) - 69,1 тыс. грн
  • Экономика и защита деловых интересов - 69,1 тыс. грн
  • Экономика и аналитика данных - 69,1 тыс. грн
  • Экономическая кибернетика - 69,1 тыс. грн
  • Международная экономика - 69,1 тыс. грн
  • Диджитал учет, бизнес-консалтинг и аудит - 69,1 тыс. грн
  • Учет, анализ и налогообложение в бизнесе - 69,1 тыс. грн
  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок - 69,1 тыс. грн
  • Менеджмент организаций и администрирование - 69,1 тыс. грн
  • Управление бизнесом и предпринимательство - 69,1 тыс. грн
  • Цифровое управление в бизнесе - 69,1 тыс. грн
  • Маркетинг - 69,1 тыс. грн
  • Логистика и торговый бизнес - 69,1 тыс. грн
  • Социальное обеспечение - 58,3 тыс. грн
  • Инженерия программного обеспечения - 86,7 тыс. грн
  • Компьютерные науки - 86,7 тыс. грн
  • Информационные системы и технологии - 86,7 тыс. грн
  • Электроника и компьютерные системы - 58,3 тыс. грн
  • Сенсорные и диагностические электронные системы - 58,3 тыс. грн
  • Журналистика - 69,1 тыс. грн
  • Международная журналистика - 69,1 тыс. грн
  • Специальность - филология (первый язык - английский) - 86,7 тыс. грн
  • Филология (другие специальности) - 69,1 тыс. грн
  • Среднее образование (История и гражданское образование) - 51,4 тыс. грн
  • История и археология - 58,3 тыс. грн
  • Организация музейного пространства. Экскурсоведение - 58,3 тыс. грн
  • Прикладная социология - 58,3 тыс. грн
  • Среднее образование (Музыкальное искусство) - 51,4 тыс. грн
  • Продюсерство по аудиовизуальному искусству и медиапроизводству - 58,3 тыс. грн
  • Хоровое дирижирование - 51,4 тыс. грн
  • Актерское искусство драматического театра и кино - 58,3 тыс. грн
  • Режиссерское искусство. Театроведение - 58,3 тыс. грн
  • Хореография - 58,3 тыс. грн
  • Библиотечное, информационное и архивное дело - 51,4 тыс. грн
  • Среднее образование (Математика) - 51,4 тыс. грн
  • Специальность математика (другие образовательные программы) - 51,4 тыс. грн
  • Статистический анализ данных - 86,7 тыс. грн
  • Математическое моделирование и компьютерная механика - 58,3 тыс. грн
  • Все образовательные программы факультета международных отношений - 86,7 тыс. грн
  • Дошкольное образование - 58,3 тыс. грн
  • Начальное образование - 58,3 тыс. грн
  • Начальное образование. Английский язык в начальной школе - 58,3 тыс. грн
  • Начальное образование. Информатика в начальной школе - 58,3 тыс. грн
  • Среднее образование (Физическая культура) - 51,4 тыс. грн
  • Логопедия - 58,3 тыс. грн
  • Коррекционная психопедагогика - 58,3 тыс. грн
  • Социальная педагогика - 58,3 тыс. грн
  • Социальная работа и консультирование - 58,3 тыс. грн
  • Среднее образование (Информатика) - 51,4 тыс. грн
  • Прикладная математика - 58,3 тыс. грн
  • Информатика - 86,7 тыс. грн
  • Системный анализ и наука о данных - 58,3 тыс. грн
  • Кибербезопасность - 86,7 тыс. грн
  • Интеллектуальные системы и машинное обучение - 86,7 тыс. грн
  • Цифровая экономика - 69,1 тыс. грн
  • Учет и налогообложение - 69,1 тыс. грн
  • Финансы, таможенное и налоговое дело - 69,1 тыс. грн
  • Публичное управление и администрирование - 69,1 тыс. грн
  • Все образовательные программы по специальности "Физика и астрономия" - 51,4 тыс. грн
  • Прикладная физика и наноматериалы - 51,4 тыс. грн
  • Среднее образование (Украинский язык и литература) - 51,4 тыс. грн
  • Филология (Украинский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
  • Филология (Болгарский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
  • Филология (Польский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
  • Филология (Хорватский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
  • Филология (Чешский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
  • Филология (Арабский язык и литература, украинский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
  • Филология (Китайский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) - 69,1 тыс. грн
  • Филология (Персидский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) - 58,3 тыс. грн
  • Филология (Японский язык и литература, украинский язык и литература) - 69,1 тыс. грн
  • Филология (Фольклористика) - 58,3 тыс. грн
  • Филология (Прикладная лингвистика) - 58,3 тыс. грн
  • Философия - 58,3 тыс. грн
  • Культурология - 58,3 тыс. грн
  • Политология - 58,3 тыс. грн
  • Психология - 69,1 тыс. грн
  • Среднее образование (Химия) - 51,4 тыс. грн
  • Химия - 51,4 тыс. грн
  • Право - 86,7 тыс. грн

Читайте также о том, что цены на обучение по специальности "медицина" существенно отличаются в зависимости от заведения и города. Стоимость в 2025-м стартовала от 34 тысяч гривен за год и доходила почти до 90 тысяч.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году большинство поступающих в украинские вузы будут подавать заявления только в электронной форме. Абитуриентам нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов. В этом году абитуриенты могут подавать до 10 заявлений, 5 из которых - на бюджет.

