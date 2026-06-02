Цены взлетели на 30%: сколько теперь стоит обучение в ЛНУ им. Франко
Львовский национальный университет имени Ивана Франко официально утвердил стоимость обучения на 2026/2027 учебный год для поступающих на бакалавриат дневной формы. Цены выросли почти на 30%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ЛНУ им. Ивана Франко.
Главное:
- ЛНУ имени Ивана Франко утвердил стоимость обучения на 2026/2027 год: цены выросли почти на 30%.
- Самые дорогие специальности (в частности право, кибербезопасность, ИТ и международные отношения) стоят 86,7 тыс. грн в год.
- Минимальная стоимость обучения составляет 51,4 тыс. грн, что касается ряда естественных и педагогических специальностей.
Как изменились цены на обучение в 2026/27 году
Стоимость обучения различается в зависимости от специальности, однако общая динамика свидетельствует о существенном подорожании услуг.
Самые дорогие направления: кибербезопасность, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, право, международные отношения, а также английская филология. Стоимость года обучения здесь составляет 86,7 тыс. грн, что на 20 тыс. грн больше, чем в прошлом году.
Самые доступные специальности: биология, химия, физика, экология, геология, библиотечное дело, а также ряд программ по среднему образованию (математика, история, география, музыкальное искусство). Минимальный порог стоимости для этих специальностей установлен на уровне 51,4 тыс. грн.
Если сравнивать с прошлым годом, когда обучение на самых дешевых специальностях стоило 39,7 тыс. грн, цены выросли примерно на 29%.
Университет отмечает, что обнародованные тарифы касаются дневной формы обучения, и призывает абитуриентов учитывать эти изменения при планировании образовательного пути.
Сколько будет стоить обучение на всех специальностях
- Среднее образование (Биология и здоровье человека) - 51,4 тыс. грн
- Биология - 51,4 тыс. грн
- Экология - 51,4 тыс. грн
- Биотехнологии и биоинженерия - 51,4 тыс. грн
- Среднее образование (География) - 51,4 тыс. грн
- География и региональные студии - 58,3 тыс. грн
- Урбанистика, пространственное планирование и региональное развитие - 58,3 тыс. грн
- Почвоведение и экспертная оценка земель - 51,4 тыс. грн
- Рельеф и геопланирование - 51,4 тыс. грн
- Геоинформационные технологии защиты окружающей среды - 51,4 тыс. грн
- Пищевые технологии - 51,4 тыс. грн
- Гостинично-ресторанное дело - 69,1 тыс. грн
- Рекреационная деятельность - 69,1 тыс. грн
- Туристическая деятельность - 69,1 тыс. грн
- Охрана окружающей среды и устойчивое природопользование - 51,4 тыс. грн
- Геология. Цифровые технологии в науках о Земле - 51,4 тыс. грн
- Инженерная геология и гидрогеология - 51,4 тыс. грн
- Недропользование - 51,4 тыс. грн
- Бизнес-экономика (междисциплинарная) - 69,1 тыс. грн
- Экономика и защита деловых интересов - 69,1 тыс. грн
- Экономика и аналитика данных - 69,1 тыс. грн
- Экономическая кибернетика - 69,1 тыс. грн
- Международная экономика - 69,1 тыс. грн
- Диджитал учет, бизнес-консалтинг и аудит - 69,1 тыс. грн
- Учет, анализ и налогообложение в бизнесе - 69,1 тыс. грн
- Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок - 69,1 тыс. грн
- Менеджмент организаций и администрирование - 69,1 тыс. грн
- Управление бизнесом и предпринимательство - 69,1 тыс. грн
- Цифровое управление в бизнесе - 69,1 тыс. грн
- Маркетинг - 69,1 тыс. грн
- Логистика и торговый бизнес - 69,1 тыс. грн
- Социальное обеспечение - 58,3 тыс. грн
- Инженерия программного обеспечения - 86,7 тыс. грн
- Компьютерные науки - 86,7 тыс. грн
- Информационные системы и технологии - 86,7 тыс. грн
- Электроника и компьютерные системы - 58,3 тыс. грн
- Сенсорные и диагностические электронные системы - 58,3 тыс. грн
- Журналистика - 69,1 тыс. грн
- Международная журналистика - 69,1 тыс. грн
- Специальность - филология (первый язык - английский) - 86,7 тыс. грн
- Филология (другие специальности) - 69,1 тыс. грн
- Среднее образование (История и гражданское образование) - 51,4 тыс. грн
- История и археология - 58,3 тыс. грн
- Организация музейного пространства. Экскурсоведение - 58,3 тыс. грн
- Прикладная социология - 58,3 тыс. грн
- Среднее образование (Музыкальное искусство) - 51,4 тыс. грн
- Продюсерство по аудиовизуальному искусству и медиапроизводству - 58,3 тыс. грн
- Хоровое дирижирование - 51,4 тыс. грн
- Актерское искусство драматического театра и кино - 58,3 тыс. грн
- Режиссерское искусство. Театроведение - 58,3 тыс. грн
- Хореография - 58,3 тыс. грн
- Библиотечное, информационное и архивное дело - 51,4 тыс. грн
- Среднее образование (Математика) - 51,4 тыс. грн
- Специальность математика (другие образовательные программы) - 51,4 тыс. грн
- Статистический анализ данных - 86,7 тыс. грн
- Математическое моделирование и компьютерная механика - 58,3 тыс. грн
- Все образовательные программы факультета международных отношений - 86,7 тыс. грн
- Дошкольное образование - 58,3 тыс. грн
- Начальное образование - 58,3 тыс. грн
- Начальное образование. Английский язык в начальной школе - 58,3 тыс. грн
- Начальное образование. Информатика в начальной школе - 58,3 тыс. грн
- Среднее образование (Физическая культура) - 51,4 тыс. грн
- Логопедия - 58,3 тыс. грн
- Коррекционная психопедагогика - 58,3 тыс. грн
- Социальная педагогика - 58,3 тыс. грн
- Социальная работа и консультирование - 58,3 тыс. грн
- Среднее образование (Информатика) - 51,4 тыс. грн
- Прикладная математика - 58,3 тыс. грн
- Информатика - 86,7 тыс. грн
- Системный анализ и наука о данных - 58,3 тыс. грн
- Кибербезопасность - 86,7 тыс. грн
- Интеллектуальные системы и машинное обучение - 86,7 тыс. грн
- Цифровая экономика - 69,1 тыс. грн
- Учет и налогообложение - 69,1 тыс. грн
- Финансы, таможенное и налоговое дело - 69,1 тыс. грн
- Публичное управление и администрирование - 69,1 тыс. грн
- Все образовательные программы по специальности "Физика и астрономия" - 51,4 тыс. грн
- Прикладная физика и наноматериалы - 51,4 тыс. грн
- Среднее образование (Украинский язык и литература) - 51,4 тыс. грн
- Филология (Украинский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
- Филология (Болгарский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
- Филология (Польский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
- Филология (Хорватский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
- Филология (Чешский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
- Филология (Арабский язык и литература, украинский язык и литература) - 58,3 тыс. грн
- Филология (Китайский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) - 69,1 тыс. грн
- Филология (Персидский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) - 58,3 тыс. грн
- Филология (Японский язык и литература, украинский язык и литература) - 69,1 тыс. грн
- Филология (Фольклористика) - 58,3 тыс. грн
- Филология (Прикладная лингвистика) - 58,3 тыс. грн
- Философия - 58,3 тыс. грн
- Культурология - 58,3 тыс. грн
- Политология - 58,3 тыс. грн
- Психология - 69,1 тыс. грн
- Среднее образование (Химия) - 51,4 тыс. грн
- Химия - 51,4 тыс. грн
- Право - 86,7 тыс. грн
Читайте также о том, что цены на обучение по специальности "медицина" существенно отличаются в зависимости от заведения и города. Стоимость в 2025-м стартовала от 34 тысяч гривен за год и доходила почти до 90 тысяч.
Ранее мы писали о том, что в 2026 году большинство поступающих в украинские вузы будут подавать заявления только в электронной форме. Абитуриентам нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов. В этом году абитуриенты могут подавать до 10 заявлений, 5 из которых - на бюджет.