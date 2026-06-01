Ціни в Україні на літо 2026: що подорожчає, а які продукти можуть бути в дефіциті

Поки одні категорії товарів в Україні стрімко втрачають у ціні завдяки новому врожаю, інші опинилися під прямим ударом через весняні заморозки та енергетичні виклики. Споживачам варто готуватися до контрастів у магазинах та супермаркетах.
РБК-Україна наводить головні тези та ключові прогнози аналітиків із матеріалу "Хліб - дорожчає, абрикоси - в дефіциті. Що буде з цінами на продукти влітку 2026".
Головне:
Через весняні заморозки під ризиком опинилися абрикоси, персики, рання черешня та полуниця.
Експерти попереджають про можливий дефіцит вітчизняних абрикосів та персиків, а їхня вартість значною мірою залежатиме від імпорту.
Фото: хліб, олія, гречка та кісточкові можуть додати в ціні, тоді як овочі, яйця та м'ясо мають шанси подешевшати впродовж літа (інфографіка РБК-Україна)
На цьому тлі в Україні закріпився цікавий тренд: імпортні банани витіснили вітчизняні яблука з продовольчого кошика українців, оскільки вони майже вдвічі дешевші за вітчизняні яблука. Причина проста - у світі врожай бананів збирають до 30 разів на рік, тоді як яблука в Україні - лише раз.
Базовий борщовий набір наразі коштує на 15–17% дешевше, ніж торік. Ціна на картоплю впала в середньому на 20%. Молода картопля, яка стартувала з 45 грн/кг, почне стрімко дешевшати вже за місяць-півтора.
Огірки та помідори: найдешевші овочі очікуються в період з другої половини червня до серпня. Проте обвалу цін не станеться через дороге пальне та високі енерговитрати виробників.
Енергетичний тиск: Постійне використання генераторів під час відключень світла влітку значно підвищує собівартість випічки.
Два сценарії: За оптимістичними оцінками, у найближчі 3-4 місяці хліб додасть у ціні до 5% (близько 1-1,5 грн на буханці). Песимістичний сценарій передбачає зростання вартості хлібобулочних виробів до осені аж на 25%.
Молочні продукти та яйця: Вартість пачки вершкового масла влітку триматиметься на рівні 60 грн, а пляшка молока 2,5% коштуватиме до 50 грн. Яйця та м'ясо демонструють сезонне здешевлення через зниження вартості кормів та конкуренцію з приватними господарствами.
Бакалія: Цукор залишається на 10% дешевшим, ніж торік. Натомість соняшникова олія дорожчає через вичерпання запасів насіння, а гречка росте в ціні через витрати на пакування.
Риба: Різких стрибків не очікується. Хек коштує 189–199 грн/кг, слабосолоний оселедець - близько 235 грн/кг. Водночас стейк охолодженої форелі подешевшав до 849 грн/кг завдяки активному вилову в Норвегії.
Вартість пального на українських заправках наразі повністю диктує світовий ринок. Через падіння цін на нафту нижче за 100 доларів за барель, в Україні прогнозують суттєве зниження вартості дизельного пального вже найближчим тижнем - з поточних 85 грн до рівня нижче 80 грн/літр. Цінники на бензин поки залишаться незмінними.
На кінець травня загальна вартість продовольчого кошика українця вже зросла на 9,5% порівняно з минулим роком.
Фото: аналітики виділяють три сценарії для літнього продуктового чека українців (інфографіка РБК-Україна)
Експерти розробили три варіанти розвитку подій на літо: