Цены в Украине на лето 2026: что подорожает, а какие продукты могут быть в дефиците

Главное: Продовольственная корзина выросла : По сравнению с прошлым годом, на конец мая стоимость базовых продуктов выросла почти на десятую часть.

: По сравнению с прошлым годом, на конец мая стоимость базовых продуктов выросла почти на десятую часть. Дефицит абрикосов и персиков : Из-за весенних заморозков отечественные косточковые фрукты будут в дефиците.

: Из-за весенних заморозков отечественные косточковые фрукты будут в дефиците. Более дешевый борщевой набор : Базовые овощи сейчас на 15-17% дешевле, чем в прошлом году, а картофель упал в цене на 20%.

: Базовые овощи сейчас на 15-17% дешевле, чем в прошлом году, а картофель упал в цене на 20%. Подорожание хлеба: Из-за расходов на генераторы во время отключений света хлеб прибавит +5% за лето, а к осени рискует подорожать на четверть.

Из-за расходов на генераторы во время отключений света хлеб прибавит +5% за лето, а к осени рискует подорожать на четверть. Снижение цен на дизель : Дизтопливо на украинских АЗС в ближайшее время может упасть ниже 80 грн/литр.

: Дизтопливо на украинских АЗС в ближайшее время может упасть ниже 80 грн/литр. Три сценария. Есть несколько прогнозов для летнего продуктового чека украинцев.

Дефицит фруктов и дешевые бананы

Из-за весенних заморозков под риском оказались абрикосы, персики, ранняя черешня и клубника.

Эксперты предупреждают о возможном дефиците отечественных абрикосов и персиков, а их стоимость в значительной степени будет зависеть от импорта.

Фото: хлеб, масло, гречка и косточковые могут прибавить в цене, тогда как овощи, яйца и мясо имеют шансы подешеветь в течение лета (инфографика РБК-Украина)

На этом фоне в Украине закрепился интересный тренд: импортные бананы вытеснили отечественные яблоки из продовольственной корзины украинцев, поскольку они почти вдвое дешевле отечественных яблок. Причина проста - в мире урожай бананов собирают до 30 раз в год, тогда как яблоки в Украине - только раз.

Борщевой набор и другие овощи

Базовый борщевой набор сейчас стоит на 15-17% дешевле, чем в прошлом году. Цена на картофель упала в среднем на 20%. Молодой картофель, который стартовал с 45 грн/кг, начнет стремительно дешеветь уже через месяц-полтора.

Огурцы и помидоры: самые дешевые овощи ожидаются в период со второй половины июня до августа. Однако обвала цен не произойдет из-за дорогого топлива и высоких энергозатрат производителей.

Подорожание хлеба

Энергетическое давление: Постоянное использование генераторов во время отключений света летом значительно повышает себестоимость выпечки.

Два сценария: По оптимистическим оценкам, в ближайшие 3-4 месяца хлеб прибавит в цене до 5% (около 1-1,5 грн на буханке). Пессимистический сценарий предусматривает рост стоимости хлебобулочных изделий к осени аж на 25%.

Ситуация с бакалеей, молочкой и мясом

Молочные продукты и яйца: Стоимость пачки сливочного масла летом будет держаться на уровне 60 грн, а бутылка молока 2,5% будет стоить до 50 грн. Яйца и мясо демонстрируют сезонное удешевление из-за снижения стоимости кормов и конкуренции с частными хозяйствами.

Бакалея: Сахар остается на 10% дешевле, чем в прошлом году. Зато подсолнечное масло дорожает из-за исчерпания запасов семян, а гречка растет в цене из-за расходов на упаковку.

Рыба: Резких скачков не ожидается. Хек стоит 189-199 грн/кг, слабосоленая сельдь - около 235 грн/кг. В то же время стейк охлажденной форели подешевел до 849 грн/кг благодаря активному вылову в Норвегии.

Снижение цен на АЗС

Стоимость топлива на украинских заправках сейчас полностью диктует мировой рынок. Из-за падения цен на нефть ниже 100 долларов за баррель, в Украине прогнозируют существенное снижение стоимости дизельного топлива уже в ближайшую неделю - с текущих 85 грн до уровня ниже 80 грн/литр. Ценники на бензин пока останутся неизменными.

Сколько будет стоить летний чек: три сценария

На конец мая общая стоимость продовольственной корзины украинца уже выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом.

Фото: аналитики выделяют три сценария для летнего продуктового чека украинцев (инфографика РБК-Украина)

Эксперты разработали три варианта развития событий на лето: