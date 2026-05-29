Хліб – дорожчає, абрикоси – в дефіциті: що буде з цінами на продукти влітку 2026

Погодні примхи та економічні реалії сформують літній чек українців у 2026 році (колаж РБК-Україна)

Літо 2026 року готує українцям цінові контрасти. Весняне похолодання може принести в сезон дефіцит вітчизняних абрикосів, відключення світла тиснуть на вартість хліба, базові овочі та яйця дешевшають, а цінники на АЗС можуть готувати приємний "сюрприз".

Чого чекати від цін влітку, що здивує здешевленням, а за які продукти доведеться платити більше – у матеріалі РБК-Україна.

Головне: Ріст чека на 9,5%: На кінець травня вартість продовольчого кошика українця вже зросла майже на десяту частину порівняно з минулим роком.

На кінець травня вартість продовольчого кошика українця вже зросла майже на десяту частину порівняно з минулим роком. Дефіцит кісточкових : Через весняні заморозки вітчизняні абрикоси та персики опинилися під ризиком дефіциту.

: Через весняні заморозки вітчизняні абрикоси та персики опинилися під ризиком дефіциту. Борщовий набір : Базові овочі наразі на 15-20% дешевші, ніж торік, хоча молода картопля стартувала зі 45 грн/кг.

: Базові овочі наразі на 15-20% дешевші, ніж торік, хоча молода картопля стартувала зі 45 грн/кг. Подорожчання хліба : Випічка може додати до +5% за літо, а до осені можливе зростання вартості до 25%.

: Випічка може додати до +5% за літо, а до осені можливе зростання вартості до 25%. Ціни на бакалію : Соняшникова олія та гречка дорожчають через дефіцит насіння й витрати на пакування, тоді як цукор залишається на 10% дешевшим, ніж торік.

: Соняшникова олія та гречка дорожчають через дефіцит насіння й витрати на пакування, тоді як цукор залишається на 10% дешевшим, ніж торік. Цінники на молочку : Вершкове масло влітку коштуватиме в середньому 60 грн, а пляшка молока – до 50 грн.

: Вершкове масло влітку коштуватиме в середньому 60 грн, а пляшка молока – до 50 грн. Прогноз на літо: Є три сценарії для середнього літнього чека на продукти, зокрема оптимістичний, базовий та песимістичний.

За останній рік (із березня 2025-го по квітень 2026 року) продукти в Україні в середньому здорожчали на 13,3%. Такі офіційні дані на запит РБК-Україна надали в Державній службі статистики.

Весна видалася непростою для гаманців українців: аномальні квітневі заморозки вдарили по майбутньому врожаю ягід, а обстріли енергетичної інфраструктури змусили підприємства переходити на генератори.

Найбільше навесні, за даними Держстату, подорожчали окремі крупи, овочі та частина м’ясної продукції. Наприклад, гречка у квітні в середньому коштувала вже понад 71 гривню за кілограм проти 54 гривень у березні. Середня ціна на помідори зросла зі 164 до майже 200 гривень за кілограм, а соняшникова олія – із 91 до майже 95 гривень за літр.

Офіційні дані Держстату наочно показують, які позиції встигли злетіти весною (інфографіка РБК-Україна)

Водночас частина товарів уже почала сезонно дешевшати. Зокрема, яйця знизилися у ціні з 73 до 71 гривні за десяток. Також дешевшими стали капуста, буряк, морква та картопля.

Дефіцит абрикосів та феномен бананів

Найбільший вплив весняних заморозків може бути саме на фруктово-ягідну групу. Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, під ризиком – абрикоси, персики, рання черешня та рання полуниця.

За його словами, якщо пошкодження цвіту або зав’язі були значними, пропозиція ранньої продукції буде нижчою, а ціни – вищим, особливо на початку сезону, коли ринок ще не насичений.

"Абрикоси й персики через втрату врожаю можуть стати дефіцитними, а ціни на них залежатимуть від імпорту", – наголосив Гопка.

Водночас виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин у розмові з РБК-Україна закликав не панікувати, адже ці позиції не є критично значущими й ринок швидко знайде альтернативу завдяки імпорту з Туреччини та Середньої Азії, але розраховувати на низькі ціни не варто.

На цьому тлі в Україні зафіксовано таку тенденцію: імпортні банани стали головним фруктом на столі українців, оскільки вони майже вдвічі дешевші за вітчизняні яблука. Це пояснюється тим, що врожай бананів у світі збирають до 30 разів на рік, тоді як яблука в Україні – лише раз.

Борщовий набір подешевшає? Яких цін очікувати на овочі

Традиційно ціни на "борщовий набір" улітку йдуть на спад завдяки новому врожаю. Втім, аналітик УКАБ прогнозує, що цього року зниження може бути менш різким.

Весняні заморозки могли відтермінувати надходження ранньої продукції та вплинути на її якість, а висока собівартість виробництва не дозволить цінам опуститися до мінімальних рівнів.

Тому базовий сценарій – сезонне здешевлення в червні-липні, але середні літні ціни залишаться на торішньому рівні.

Натомість економіст Пендзин повідомив, що зараз базовий борщовий набір коштує на 15-17% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року, а картопля скинула в ціні до 20%. Хоча молода картопля стартувала з 45 грн/кг, уже за місяць-півтора її побільшає і вона суттєво подешевшає.

За словами Гопки, літнє здешевлення огірків і помідорів очікуване, але не варто чекати суттєвого "цінового обвалу" через дороге пальне та енерговитрати. Період найнижчих цін триватиме з другої половини червня до серпня.

Подорожчання хліба

Хлібопекарська галузь є однією з найбільш чутливих до перебоїв з електрикою. Перехід на генератори під час літньої спеки (коли споживання енергії максимальне) збільшує собівартість.

Економіст Пендзин каже, що хліб традиційно в Україні кожен місяць додає 1-1,5%, в не залежності від сезону. І це розміркована позиція виробників.

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко в коментарі РБК-Україна запевняє, що дефіциту хліба чи скорочення асортименту не буде.

Проте варто очікувати невеликого повзучого подорожчання: у найближчі 3-4 місяці ціна на хліб та здобу може зрости в межах 5% (це приблизно 1-1,5 грн на буханці).

Зростання цін влітку очікується на молочку, хліб та деякі фрукти (інфографіка РБК-Україна)

Більш песимістичний прогноз у розмові з РБК-Україна дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук (ВАР): до осені 2026 року через супутні витрати (енергоносії, зарплати, імпортне обладнання) хліб може додати в ціні до 25%.

Молочна продукція та яйця

Експерти розійшлися в оцінках щодо динаміки цін на молочку. Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур в коментарі РБК-Україна прогнозує рух цін донизу через світові тренди (дешевшають молочні жири) та збільшення внутрішньої ефективності ферм.

Пачка вершкового масла в середньому коштуватиме близько 60 грн, а пляшка ультрапастеризованого молока 2,5% – до 50 грн.

Марчук (ВАР) та Гопка (УКАБ) вважають, що попри сезон "великого молока", витрати на електрику та логістику переробників можуть підняти ціни в роздрібі на 5-10%. Тому тут більш реалістичні стабільність або помірне зростання в межах кількох відсотків.

Курячі яйця почали знижуватися після Великодніх свят завдяки збільшенню пропозиції від домашніх господарств, які влітку успішно конкурують із промисловим сектором.

Що буде з цінами на бакалію, м'ясо та рибу

У літній період м'ясо в Україні традиційно дешевшає завдяки зниженню вартості кормової бази. У сезон здешевлення ринок заходить із такими середніми квітневими цінниками від Держстату: яловичина – 373,74 грн/кг, свинина – 234,42 грн/кг, а куряча тушка – 109,31 грн/кг. Збільшення пропозиції влітку має додатково скоригувати ці цифри у бік зниження.

Україна залишається імпортозалежною щодо риби (понад 57% імпорту – морожена риба), каже засновник мережі Kramar Shop Дмитро Крамар в коментарі РБК-Україна.

Базові для українського ринку оселедець, хек тощо показали різноспрямовану динаміку, що вже відобразилося на цінниках:

Хек (тушка) : зріс у ціні до 189-199 грн/кг (у березні коштував 175-189 грн/кг).

: зріс у ціні до 189-199 грн/кг (у березні коштував 175-189 грн/кг). Оселедець слабосолоний наразі коштує близько 235 грн/кг після 244 грн у березні.

наразі коштує близько 235 грн/кг після 244 грн у березні. Лосось, форель: навпаки, дешевшають через сезонне збільшення вилову в Норвегії та зниження попиту. Стейк охолодженої форелі знизився у ціні з 949 грн/кг у березні до 849 грн/кг у травні.

На літо експерт не очікує різкого стрибка цін на рибу.

За словами економіста Пендзина, цукор наразі на 10% дешевше, ніж був минулого року.

Водночас гречані крупи можуть додати в ціні, що в першу чергу пов'язане із вартістю пакування, в яку закладено тарифи на електроенергію.

Соняшникова олія дорожчатиме. Оскільки наразі закінчуються залишки тогорічного насіння соняшника, тому ринок перебуває в очікуванні нового врожаю.

Сюрприз від АЗС: дизель може знизитися до 80 грн

Один з основних чинників, який зазвичай закладається у вартість будь-якого продукту – ціна пального. І тут на українців може чекати приємний сюрприз.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розмові з РБК-Україна констатує: ціни на українських АЗС наразі диктує світовий ринок, який оптимістично реагує на ситуацію навколо Ормузької протоки.

Світові ціни на нафту опустилися нижче за 100 доларів за барель, а на лондонській біржі суттєво подешевшало дизпальне – майже до 1000 доларів за тонну (на піку у квітні ціна перевищувала 1500 доларів).

За прогнозом експерта, якщо світова тенденція закріпиться, протягом найближчого тижня вартість дизелю на українських колонках може знизитися з поточних 85 грн до рівня нижче 80 грн/літр.

Водночас ціни на бензин наразі залишаються без змін.

На скільки зросте чек українця на продукти? Три сценарії на літо

За підрахунками економіста Пендзина, на кінець травня продовольчий кошик українця вже зріс в ціні на 9,5% порівняно з минулим роком. Проте літній період традиційно є дефляційним, що призупинить цей процес.

Максим Гопка (УКАБ) виділяє три можливі сценарії того, як зміниться середній чек українця на продуктовий кошик цього літа порівняно з сезоном минулого року:

Оптимістичний – зростання в межах 5-8%;

– зростання в межах Базовий – приблизно на 8-15% дорожче, ніж торік. Сезонні овочі частково стримуватимуть ріст, але дорожча логістика, електроенергія, пальне, втрати частини врожаю фруктів і ягід та стабільно високі витрати виробників не дозволять говорити про загальне здешевлення продуктів.

– приблизно на дорожче, ніж торік. Сезонні овочі частково стримуватимуть ріст, але дорожча логістика, електроенергія, пальне, втрати частини врожаю фруктів і ягід та стабільно високі витрати виробників не дозволять говорити про загальне здешевлення продуктів. Песимістичний – збільшення 15-25%, якщо погодні й енергетичні ризики посиляться.

Три можливі сценарії зростання середнього чека на продукти влітку 2026 року (інфографіка РБК-Україна)

Наразі ринок рухається за помірним, базовим сценарієм, де різких цінових шоків для споживачів у найближчі три місяці не передбачається.

Питання-Відповідь (FAQ)

– Як весняне похолодання вплинуло на врожаї?

– Через весняні заморозки, які пошкодили цвіт та зав'язь, абрикоси й персики через втрату врожаю можуть стати дефіцитними, а ціни на них залежатимуть від імпорту.

– Що найбільше подешевшає влітку?

– Овочі борщового набору, курячі яйця та м'ясо. Наприкінці червня, з виходом городини з відкритого ґрунту, впадуть у ціні помідори та огірки.

– На скільки подорожчає хліб через відключення світла?

– Улітку ціна зростатиме в межах 5% (на 1–1,5 грн за буханку). До осені хліб може додати в ціні до 25%.

– Що буде з цінами на молочку?

– Попри сезон "великого молока", різкого здешевлення не буде. Але можливе зниження цін на масло та сметану.

– Чому дорожчають олія та гречка?

– Олія – через вичерпання запасів соняшника, гречка – через вищі тарифи на електрику для пакування.

– Чи чекати зниження цін на пальне?

– Якщо світові ціни на нафту знижуватимуться і демонструватимуть стабільність, то вже за тиждень дизель на АЗС подешевшає 80 до грн/л.

– На скільки зросте літній чек на продукти порівняно з минулим роком?

– За базовим прогнозом, влітку середній продуктовий кошик буде дорожчим на 8-15%. За оптимістичного та песимістичного сценарію – на 5-8% та на 15-25% відповідно.