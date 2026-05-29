Дизель на АЗС може подешевшати на 7-10 гривень: коли чекати нових цін

10:00 29.05.2026 Пт
3 хв
Експерт дав прогноз щодо дизеля та сказав, чому бензин поки не дешевшає
Марія Кучерявець Сергій Куюн Експерт
Дизель на АЗС може подешевшати на 7-10 гривень: коли чекати нових цін Фото: ціни на дизель можуть піти вниз (Getty Images)
Ціни на дизельне пальне в Україні мають потенціал для динамічного руху донизу і вже незабаром можуть опуститися нижче позначки 80 гривень за літр.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Коли та якого зниження на ДП можна чекати

За словами експерта, наразі вартість пального в Україні визначає світовий ринок, який повністю зосередив увагу на Ормузькій протоці та налаштований оптимістично через віру в завершення війни.

Зокрема, 25 травня відбулося суттєве зниження цін на дизельне пальне на лондонській біржі, де вартість тонни ледве не досягнула рівня в 1000 доларів (тоді як на піку на початку квітня вона перевищувала 1,5 тисячі доларів, а останнім часом трималася на рівні 1150–1200 доларів). Крім того, ціна на нафту у світі символічно пішла нижче 100 доларів за барель.

Український ринок оперативно відреагував на ці зміни: 25 травня ціна на дрібногуртові партії запірнула нижче 70 гривень за літр.

"Я думаю, що зараз ціна буде дуже динамічно рухатись донизу, зокрема, на дизпальне. Бензин поки що залишається без змін у світі", - сказав Куюн.

Експерт нагадав, що дизель є по суті самою проблемною позицією, тому що вона зросла найбільше, в березні - на 30 гривень майже.

"Сподіваюся, що десь за тиждень ми будемо мати ціну на дизель на колонках вже нижче 80 гривень за літр. Сьогодні (розмова велася 26 травня - ред.) вона десь в середньому 85. Тобто, я думаю, що є куди падати", - очікує Куюн.

Водночас експерт підкреслив, якщо ситуація в Ормузі вирішиться, то ціни будуть дуже швидко падати. І їх неможливо буде стримати ні запасами тощо. Тому що нові постачання будуть дуже оперативно надходити й тягнути ціни донизу.

"Лишається дочекатися, поки це відбудеться, і сподіватися, що не буде розвороту", - заявив директор "Консалтингової групи А-95".

Водночас коментувати заяви Ірану про можливе зростання ціни нафти до 200 доларів за барель через удари США Сергій Куюн відмовився, назвавши це "гаданням на кавовій гущі", яке не має стосунку до ринку.

За його словами, головним є поточний факт: суттєве зниження закупівельних та гуртових цін, яке обов'язково тягнутиме цінники на заправках униз.

Ситуація на АЗС сьогодні

Поки ринок очікує на подальше падіння, станом на п'ятницю, 29 травня, роздрібні ціни на дизельне пальне в провідних мережах країни вже знизилися на 1 грн (OKKO та WOG):

  • OKKO та WOG: стандартний євродизель коштує 88,90 грн/л, преміальні марки (Pulls та Mustang) - 91,90 грн/л.
  • SOCAR: звичайне ДП NANO продають по 89,99 грн/л, а покращене ДП NANO Extro - по 92,99 грн/л.
  • "Укрнафта": ціна стандартного дизеля становить 86,90 грн/л, преміального ДП Energy - 88,90 грн/л.
