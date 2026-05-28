ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Чек виріс на 40%, а Захід перегрітий: аналітика готельного ринку України за хвилину

10:33 28.05.2026 Чт
2 хв
Що чекає ринок за 2-3 роки?
aimg Ірина Гамерська
Чек виріс на 40%, а Захід перегрітий: аналітика готельного ринку України за хвилину Фото: що відбувається на готельному ринку України (freepic.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Доходи готелів зросли вшестеро, ціни злетіли на третину, а інвестори масово скуповують Захід України, наближаючи його до точки насичення.

Розбираємо головні цифри та тренди ринку за 1 хвилину у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також повну версію: Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні

Попри втрати територій, кількість готелів в Україні зросла з 2 534 (до 2022 року) до 2 854 у 2025 році, а їхня сукупна дохідність збільшилась у понад шість разів. Туристичний збір у 2025 році склав 359 млн грн (лідери: Київ, Львівщина, Івано-Франківщина).

У 2026 році через інфляцію (електроенергія +17%, пальне +15-20%) середній чек подорожчав на 25-40%. Рентабельними за завантаженістю залишаються Львів (57%) та Буковель (56%), де у високий сезон показники сягають 85-95%.

Головні тренди та зміни на ринку:

  • Перегрів Заходу: 82% інвестицій у нове будівництво у 2025-2026 роках сконцентровано на заході країни, через що ринок наближається до насичення. Основний фокус девелоперів надалі спрямований на західні та центральні області.
  • Нова логіка споживання: Хронічне психоемоційне навантаження сформувало попит на приватність та тимчасову зміну локації через перебої з електрикою. Замість продукту "номер" клієнт купує "сценарій перебування", тому зростає ніша якісних заміських, апарт- та wellness-проєктів.
  • Тінізація та нові правила: Понад 61% готелів перебувають у тіні через застарілі норми ДСТУ. З 2027 року планують детінізувати засоби розміщення з понад 10 ліжко-місцями, а з 2028 року реєстрація стане обов’язковою для Booking та Airbnb. Для підтримки мікробізнесу у 2026 році ДАРТ запускає програму "Подорож до себе".
  • Фактор безпеки: Безпекова інфраструктура враховується на етапі проєктування нових об'єктів. Проте наразі ці витрати не формують окремої надбавки в тарифі й прямого перекладання інвестицій на споживача немає.
  • Управління: Попит на зовнішніх операторів зростатиме, оскільки власникам незалежних готелів складно самостійно вести операційний цикл в умовах зростаючих витрат.

Майбутнє ринку (перспектива 2-3 роки):

Очікується гібридизація продукту (поєднання готельної функції з wellness- та івент-інфраструктурою). На ринку виживуть два полюси: системно керовані об'єкти з високою операційною ефективністю або нішеві продукти з сильною концепцією. Об'єкти без системи та ідеї поступово зникатимуть.

Читайте також: Львів дорожчий за Київ на 15%: скільки коштує квадратний метр у новобудовах України
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Туризм
Новини
Посольство США покинуло Київ? В МЗС України дали чітку відповідь
Посольство США покинуло Київ? В МЗС України дали чітку відповідь
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни