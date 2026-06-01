Ціни в Україні на літо 2026: що подорожчає, а які продукти можуть бути в дефіциті

Поки одні категорії товарів в Україні стрімко втрачають у ціні завдяки новому врожаю, інші опинилися під прямим ударом через весняні заморозки та енергетичні виклики. Споживачам варто готуватися до контрастів у магазинах та супермаркетах.

РБК-Україна наводить головні тези та ключові прогнози аналітиків із матеріалу "Хліб - дорожчає, абрикоси - в дефіциті. Що буде з цінами на продукти влітку 2026" .

Головне: Продовольчий кошик зріс : Порівняно з минулим роком, на кінець травня вартість базових продуктів зросла майже на десяту частину.

: Порівняно з минулим роком, на кінець травня вартість базових продуктів зросла майже на десяту частину. Дефіцит абрикосів та персиків : Через весняні заморозки вітчизняні кісточкові фрукти будуть у дефіциті.

: Через весняні заморозки вітчизняні кісточкові фрукти будуть у дефіциті. Дешевший борщовий набір : Базові овочі наразі на 15-17% дешевші, ніж торік, а картопля впала в ціні на 20%.

: Базові овочі наразі на 15-17% дешевші, ніж торік, а картопля впала в ціні на 20%. Подорожчання хліба: Через витрати на генератори під час відключень світла хліб додасть +5% за літо, а до осені ризикує подорожчати на чверть.

Через витрати на генератори під час відключень світла хліб додасть +5% за літо, а до осені ризикує подорожчати на чверть. Зниження цін на дизель : Дизпальне на українських АЗС найближчим часом може впасти нижче 80 грн/літр.

: Дизпальне на українських АЗС найближчим часом може впасти нижче 80 грн/літр. Три сценарії. Є кілька прогнозів для літнього продуктового чека українців.

Дефіцит фруктів та дешеві банани

Через весняні заморозки під ризиком опинилися абрикоси, персики, рання черешня та полуниця.

Експерти попереджають про можливий дефіцит вітчизняних абрикосів та персиків, а їхня вартість значною мірою залежатиме від імпорту.

Фото: хліб, олія, гречка та кісточкові можуть додати в ціні, тоді як овочі, яйця та м'ясо мають шанси подешевшати впродовж літа (інфографіка РБК-Україна)

На цьому тлі в Україні закріпився цікавий тренд: імпортні банани витіснили вітчизняні яблука з продовольчого кошика українців, оскільки вони майже вдвічі дешевші за вітчизняні яблука. Причина проста - у світі врожай бананів збирають до 30 разів на рік, тоді як яблука в Україні - лише раз.

Борщовий набір та інші овочі

Базовий борщовий набір наразі коштує на 15–17% дешевше, ніж торік. Ціна на картоплю впала в середньому на 20%. Молода картопля, яка стартувала з 45 грн/кг, почне стрімко дешевшати вже за місяць-півтора.

Огірки та помідори: найдешевші овочі очікуються в період з другої половини червня до серпня. Проте обвалу цін не станеться через дороге пальне та високі енерговитрати виробників.

Подорожчання хліба

Енергетичний тиск: Постійне використання генераторів під час відключень світла влітку значно підвищує собівартість випічки.

Два сценарії: За оптимістичними оцінками, у найближчі 3-4 місяці хліб додасть у ціні до 5% (близько 1-1,5 грн на буханці). Песимістичний сценарій передбачає зростання вартості хлібобулочних виробів до осені аж на 25%.

Ситуація з бакалією, молочкою та м'ясом

Молочні продукти та яйця: Вартість пачки вершкового масла влітку триматиметься на рівні 60 грн, а пляшка молока 2,5% коштуватиме до 50 грн. Яйця та м'ясо демонструють сезонне здешевлення через зниження вартості кормів та конкуренцію з приватними господарствами.

Бакалія: Цукор залишається на 10% дешевшим, ніж торік. Натомість соняшникова олія дорожчає через вичерпання запасів насіння, а гречка росте в ціні через витрати на пакування.

Риба: Різких стрибків не очікується. Хек коштує 189–199 грн/кг, слабосолоний оселедець - близько 235 грн/кг. Водночас стейк охолодженої форелі подешевшав до 849 грн/кг завдяки активному вилову в Норвегії.

Зниження цін на АЗС

Вартість пального на українських заправках наразі повністю диктує світовий ринок. Через падіння цін на нафту нижче за 100 доларів за барель, в Україні прогнозують суттєве зниження вартості дизельного пального вже найближчим тижнем - з поточних 85 грн до рівня нижче 80 грн/літр. Цінники на бензин поки залишаться незмінними.

Скільки коштуватиме літній чек: три сценарії

На кінець травня загальна вартість продовольчого кошика українця вже зросла на 9,5% порівняно з минулим роком.

Фото: аналітики виділяють три сценарії для літнього продуктового чека українців (інфографіка РБК-Україна)

Експерти розробили три варіанти розвитку подій на літо: