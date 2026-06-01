Цены в Украине на лето 2026: что подорожает, а какие продукты могут быть в дефиците

06:00 01.06.2026 Пн
4 мин
К чему готовиться украинцам летом?
aimg Мария Кучерявец
Цены в Украине на лето 2026: что подорожает, а какие продукты могут быть в дефиците Фото: есть три сценария для летнего продуктового чека украинцев (Getty Images)
Пока одни категории товаров в Украине стремительно теряют в цене благодаря новому урожаю, другие оказались под прямым ударом из-за весенних заморозков и энергетических вызовов. Потребителям стоит готовиться к контрастам в магазинах и супермаркетах.

РБК-Украина приводит главные тезисы и ключевые прогнозы аналитиков из материала "Хлеб - дорожает, абрикосы - в дефиците. Что будет с ценами на продукты летом 2026".

Главное:

  • Продовольственная корзина выросла: По сравнению с прошлым годом, на конец мая стоимость базовых продуктов выросла почти на десятую часть.
  • Дефицит абрикосов и персиков: Из-за весенних заморозков отечественные косточковые фрукты будут в дефиците.
  • Более дешевый борщевой набор: Базовые овощи сейчас на 15-17% дешевле, чем в прошлом году, а картофель упал в цене на 20%.
  • Подорожание хлеба: Из-за расходов на генераторы во время отключений света хлеб прибавит +5% за лето, а к осени рискует подорожать на четверть.
  • Снижение цен на дизель: Дизтопливо на украинских АЗС в ближайшее время может упасть ниже 80 грн/литр.
  • Три сценария. Есть несколько прогнозов для летнего продуктового чека украинцев.

Дефицит фруктов и дешевые бананы

Из-за весенних заморозков под риском оказались абрикосы, персики, ранняя черешня и клубника.

Эксперты предупреждают о возможном дефиците отечественных абрикосов и персиков, а их стоимость в значительной степени будет зависеть от импорта.

Цены в Украине на лето 2026: что подорожает, а какие продукты могут быть в дефиците

Фото: хлеб, масло, гречка и косточковые могут прибавить в цене, тогда как овощи, яйца и мясо имеют шансы подешеветь в течение лета (инфографика РБК-Украина)

На этом фоне в Украине закрепился интересный тренд: импортные бананы вытеснили отечественные яблоки из продовольственной корзины украинцев, поскольку они почти вдвое дешевле отечественных яблок. Причина проста - в мире урожай бананов собирают до 30 раз в год, тогда как яблоки в Украине - только раз.

Борщевой набор и другие овощи

Базовый борщевой набор сейчас стоит на 15-17% дешевле, чем в прошлом году. Цена на картофель упала в среднем на 20%. Молодой картофель, который стартовал с 45 грн/кг, начнет стремительно дешеветь уже через месяц-полтора.

Огурцы и помидоры: самые дешевые овощи ожидаются в период со второй половины июня до августа. Однако обвала цен не произойдет из-за дорогого топлива и высоких энергозатрат производителей.

Подорожание хлеба

Энергетическое давление: Постоянное использование генераторов во время отключений света летом значительно повышает себестоимость выпечки.

Два сценария: По оптимистическим оценкам, в ближайшие 3-4 месяца хлеб прибавит в цене до 5% (около 1-1,5 грн на буханке). Пессимистический сценарий предусматривает рост стоимости хлебобулочных изделий к осени аж на 25%.

Ситуация с бакалеей, молочкой и мясом

Молочные продукты и яйца: Стоимость пачки сливочного масла летом будет держаться на уровне 60 грн, а бутылка молока 2,5% будет стоить до 50 грн. Яйца и мясо демонстрируют сезонное удешевление из-за снижения стоимости кормов и конкуренции с частными хозяйствами.

Бакалея: Сахар остается на 10% дешевле, чем в прошлом году. Зато подсолнечное масло дорожает из-за исчерпания запасов семян, а гречка растет в цене из-за расходов на упаковку.

Рыба: Резких скачков не ожидается. Хек стоит 189-199 грн/кг, слабосоленая сельдь - около 235 грн/кг. В то же время стейк охлажденной форели подешевел до 849 грн/кг благодаря активному вылову в Норвегии.

Снижение цен на АЗС

Стоимость топлива на украинских заправках сейчас полностью диктует мировой рынок. Из-за падения цен на нефть ниже 100 долларов за баррель, в Украине прогнозируют существенное снижение стоимости дизельного топлива уже в ближайшую неделю - с текущих 85 грн до уровня ниже 80 грн/литр. Ценники на бензин пока останутся неизменными.

Сколько будет стоить летний чек: три сценария

На конец мая общая стоимость продовольственной корзины украинца уже выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом.

Фото: аналитики выделяют три сценария для летнего продуктового чека украинцев (инфографика РБК-Украина)

Фото: аналитики выделяют три сценария для летнего продуктового чека украинцев (инфографика РБК-Украина)

Эксперты разработали три варианта развития событий на лето:

  • Оптимистичный: Рост среднего чека остановится в пределах 5-8%.
  • Базовый: Продукты будут на 8-15% дороже, чем в прошлом году. Сезонные овощи сдержат инфляцию, но расходы на логистику и электричество не позволят ценам упасть ниже прошлогодних показателей.
  • Пессимистический: Рост расходов на 15-25% в случае усиления энергетического кризиса и новых погодных аномалий.
