Мільйони барелів нафти з РФ можуть "зависнути" у морі через санкції США, - Bloomberg
Близько 48 млн барелів російської нафти можуть "зависнути" у морі через санкції США. Зрештою, десятки танкерів будуть вимушені шукати альтернативні порти призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, індійські нафтопереробні заводи шукають заміну російській нафті, бронюючи нафтові танкери для вантажів з Близького Сходу, а трейдери уважно стежать за кінцевими покупцями сирої нафти "Лукойлу" та "Роснефти", які вже перебувають у морі.
"Потоки російського експорту тримаються, але вони ще не знаходять шляху до своїх пунктів призначення", - сказав Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Groep NV.
Дані аналітичної компанії Kpler свідчать про те, що близько 48 млн барелів сирої нафти "Роснефти" та "Лукойлу" – переважно марок Urals та ESPO – наразі перебувають у транзиті, або починають завантажуватися. Це приблизно 50 танкерів, що прямують до Китаю та Індії, а також у невеликі порти, розкидані від Балтійського до Південнокитайського моря
Зазначається, що Китай та Індія побоюються потрапляти під майбутні вторинні санкції, оскільки США посилюють тиск на будь-якого гравця, який сприяє російському експорту. Ступінь цих обмежень і готовність Вашингтона їх дотримуватися визначатимуть, скільки нафти потрапить на нафтопереробні заводи.
Раніше повідомлялось, що великі державні переробні компанії Китаю призупинили закупівлі сирої нафти ESPO після санкцій США проти виробників ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".
При цьому деякі приватні нафтопереробні заводи, які зазвичай більш толерантні до ризику, коли справа доходить до купівлі чутливої нафти, останнім часом також уникають цього сорту нафти з Далекого Сходу Росії.
Також після оголошення санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснефти" кілька європейських країн, у яких НПЗ "Лукойлу", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.