Мільйони барелів нафти з РФ можуть "зависнути" у морі через санкції США, - Bloomberg

Близько 48 млн барелів російської нафти можуть "зависнути" у морі через санкції США. Зрештою, десятки танкерів будуть вимушені шукати альтернативні порти призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, індійські нафтопереробні заводи шукають заміну російській нафті, бронюючи нафтові танкери для вантажів з Близького Сходу, а трейдери уважно стежать за кінцевими покупцями сирої нафти "Лукойлу" та "Роснефти", які вже перебувають у морі.

"Потоки російського експорту тримаються, але вони ще не знаходять шляху до своїх пунктів призначення", - сказав Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Groep NV.

Дані аналітичної компанії Kpler свідчать про те, що близько 48 млн барелів сирої нафти "Роснефти" та "Лукойлу" – переважно марок Urals та ESPO – наразі перебувають у транзиті, або починають завантажуватися. Це приблизно 50 танкерів, що прямують до Китаю та Індії, а також у невеликі порти, розкидані від Балтійського до Південнокитайського моря

Зазначається, що Китай та Індія побоюються потрапляти під майбутні вторинні санкції, оскільки США посилюють тиск на будь-якого гравця, який сприяє російському експорту. Ступінь цих обмежень і готовність Вашингтона їх дотримуватися визначатимуть, скільки нафти потрапить на нафтопереробні заводи.