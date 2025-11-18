Боїться нових санкцій? Китай зменшує закупки нафти з РФ та Ірану, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

При цьому деякі приватні нафтопереробні заводи, які зазвичай більш толерантні до ризику, коли справа доходить до купівлі чутливої ​​нафти, останнім часом також уникають цього сорту нафти з Далекого Сходу Росії.

Їхня обережність з'явилася після того, як Європейський Союз та Британія внесли до чорного списку компанію Shandong Yulong Petrochemical Co., яка була основним покупцем російської нафти. Усе це разом створило незвичайний рівень тривоги на ринку.

За словами Вандани Харі, засновниці сингапурської аналітичної фірми Vanda Insights, саме зростаюче занепокоєння відрізняє останні заходи США від попередніх обмежень Заходу. Таким чином, санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" можуть дещо змінити правила гри.

Нервозність серед китайських покупців виникає на тлі скорочення закупівель російської нафти на індійських нафтопереробних заводах.

За оцінками галузевої аналітичної компанії Rystad Energy AS, китайський імпорт російської сирої нафти, що перевозиться морем, цього місяця може скоротитися на 500-800 тисяч барелів на день, або на дві третини від звичайного рівня.

За даними трейдерів, зараз існує надлишок ESPO, який пропонується зі знижкою 4 долари за барель до еталонних цін на поставки до Китаю. Це більше, ніж розрив у 50 центів наприкінці жовтня.

Такі ціни можуть бути занадто спокусливими для деяких китайських нафтопереробних заводів, які можуть вдатися до перевіреного часом методу вимкнення транспондерів, щоб приховати походження сирої нафти, яку вони купують.