Ціни на російську нафту падають через ризики з боку Китаю

Вівторок 28 жовтня 2025 12:05
Ціни на російську нафту падають через ризики з боку Китаю
Автор: Константин Широкун

Ціна на ключовий сорт російської нафти різко впала після того, як західні санкції змусили китайські нафтопереробні заводи скасувати деякі закупівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Спотові продажі ESPO, яка постачається з Далекого Сходу Росії, цього тижня пропонувалися зі знижкою 50 центів за барель порівняно з еталонною нафтою ICE Brent, повідомляють трейдери, які беруть участь у ринку.

Минулого тижня, перед останнім раундом санкцій, цей сорт оцінювався з премією понад 1 долар за барель.

ESPO користується попитом як у державних китайських нафтопереробних заводів, так і приватних національних переробних компаній. Після санкцій США китайські державні компанії, включаючи Sinopec, скасували деякі закупівлі морської російської сирої нафти, переважно ESPO.

Приватні переробні компанії зазвичай споживають близько 800 тисяч барелів російської далекосхідної сирої нафти на день, і цей попит "залишатиметься стабільним".

Санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" стали першими серйозними обмеженнями для російської нафтової промисловості з моменту повернення президента Дональда Трампа до Білого дому.

План адміністрації полягає в тому, щоб зробити торгівлю Москви дорожчою та ризикованішою, але без різкого зростання світових цін, заявили чиновники, знайомі з цим питанням.

Що передувало

Зазначимо, що на тлі санкцій найбільший індійський нафтовий холдинг Reliance Industries придбав мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після введення американських санкцій проти двох російських виробників. А ввечері 24 жовтня холдинг де-факто підтвердив, що відмовляється від подальших закупівель в РФ.

Також китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти після масштабних санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойла". Мова йде про призупинку постачання щонайменше 500 тисяч барелів на день.

В ніч на 23 жовтня у США оголосили про санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойл", аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Під обмеження попали головні компанії та сумарно 36 їхніх дочірніх структур.

