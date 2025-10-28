ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цены на российскую нефть падают из-за рисков со стороны Китая

Вторник 28 октября 2025 12:05
UA EN RU
Цены на российскую нефть падают из-за рисков со стороны Китая Фото: цены на российскую нефть падают из-за рисков со стороны Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Цена на ключевой сорт российской нефти резко упала после того, как западные санкции заставили китайские нефтеперерабатывающие заводы отменить некоторые закупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Спотовые продажи ESPO, которая поставляется с Дальнего Востока России, на этой неделе предлагались со скидкой 50 центов за баррель по сравнению с эталонной нефтью ICE Brent, сообщают трейдеры, участвующие в рынке.

На прошлой неделе, перед последним раундом санкций, этот сорт оценивался с премией более 1 доллара за баррель.

ESPO пользуется спросом как у государственных китайских нефтеперерабатывающих заводов, так и частных национальных перерабатывающих компаний. После санкций США китайские государственные компании, включая Sinopec, отменили некоторые закупки морской российской сырой нефти, преимущественно ESPO.

Частные перерабатывающие компании обычно потребляют около 800 тысяч баррелей российской дальневосточной сырой нефти в день, и этот спрос "будет оставаться стабильным".

Санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" стали первыми серьезными ограничениями для российской нефтяной промышленности с момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.

План администрации заключается в том, чтобы сделать торговлю Москвы дороже и рискованнее, но без резкого роста мировых цен, заявили чиновники, знакомые с этим вопросом.

Что предшествовало

Отметим, что на фоне санкций крупнейший индийский нефтяной холдинг Reliance Industries приобрел миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей. А вечером 24 октября холдинг де-факто подтвердил, что отказывается от дальнейших закупок в РФ.

Также китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти после масштабных санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Речь идет о приостановке поставок не менее 500 тысяч баррелей в день.

В ночь на 23 октября в США объявили о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Под ограничения попали главные компании и суммарно 36 их дочерних структур.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Китай Российская Федерация
Новости
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию