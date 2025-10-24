ua en ru
Найбільший індійський імпортер знайшов заміну російській нафті, - Bloomberg

Індія, П'ятниця 24 жовтня 2025 13:17
UA EN RU
Найбільший індійський імпортер знайшов заміну російській нафті, - Bloomberg Фото: Індія відмовляється від російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після введення американських санкцій проти двох російських виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Reliance заміщає поставки з Росії

За даними трейдерів, компанія закупила кілька сортів нафти, включно з Khafji з Саудівської Аравії, Basrah Medium з Іраку і Al-Shaheen з Катару, а також американську West Texas Intermediate. Поставки очікуються в грудні та січні.

Reliance цього року була найбільшим імпортером російської нафти в Індії. Компанія отримувала сировину за довгостроковим контрактом із "Роснефтью" - однією з компаній, що потрапили під санкції США.

Індія збільшує закупівлі на спотовому ринку

За даними джерел, у жовтні Reliance придбала щонайменше 10 мільйонів барелів нафти на спотовому ринку, і основна частина покупок припала на близькосхідні сорти. Більшість угод було здійснено вже після введення санкцій.

Представник Reliance відмовився від коментарів. Інші індійські НПЗ також активно шукають альтернативні поставки нафти, особливо з країн Близького Сходу, США та Бразилії.

Ціни на нафту стабілізувалися

Після санкцій проти "Роснефти" і "Лукойла" потоки російської нафти в Індію можуть різко скоротитися. Винятком залишиться Nayara Energy, частково контрольована "Роснефтью".

Тим часом ціни на близькосхідні сорти, включно з Oman, почали зростати. Біржовий еталон Brent подорожчав більш ніж на 5%, відображаючи стурбованість інвесторів новими обмеженнями на ринку.

Водночас ціни на нафту 24 жовтня стабілізувалися після різкого зростання напередодні. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2%, до 66,1 доларів за барель.

Джерела Bloomberg уже повідомили, що потоки російської нафти в Індію, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну, незабаром скоротяться майже до нуля.

За даними джерел Reuters, санкції спонукали китайські державні нафтові компанії в короткостроковій перспективі призупинити закупівлі російської нафти.

