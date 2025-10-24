Найбільший нафтовий холдинг Індії відмовився від російської нафти: що відомо

Найбільший індійський нафтовий холдинг Reliance Industries, який купує великі обсяги нафти у Росії, де-факто підтвердив, що відмовляється від подальших закупівель в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Reliance Industries.

"Ми помітили останні обмеження, анонсовані ЄС, Великою Британією та США у зв'язку з імпортом нафти з Росії та експортом нафтопродуктів до Європи. Reliance зараз оцінює наслідки, включаючи нові вимоги. Ми будемо виконувати нові рекомендації ЄС щодо експорту перероблених продуктів до Європи" - сказано у повідомленні компанії.

Також у компанії додали, що структура залишається "повністю відданою дотриманню санкцій та регуляторним механізмам", тому буде адаптувати усі свої торгівельні операції відповідно до нових вимог.

"Reliance упевнена, що її перевірена часом диверсифікована стратегія видобутку нафти продовжуватиме забезпечувати стабільність та надійність НПЗ для задоволення внутрішніх та експортних вимог", - сказано у повідомленні.