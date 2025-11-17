ua en ru
Ціни на російську нафту обвалилися до мінімуму за більш ніж 2 роки, - Bloomberg

Москва, Понеділок 17 листопада 2025 16:10
UA EN RU
Ціни на російську нафту обвалилися до мінімуму за більш ніж 2 роки, - Bloomberg Ілюстративне фото: російська нафта впала в ціні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Флагманська російська нафта Urals впала в ціні до найнижчого рівня за 2,5 роки. Обвалення відбувається за кілька днів до того, як санкції США проти "Лукойла" і "Роснефти" мають набути чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, ціна російської нафти сорту Urals у четвер впала до 36,61 долара за барель при відвантаженні з чорноморського порту Новоросійськ. Це мінімум із березня 2023 року. Схожа динаміка спостерігалася і при відвантаженні з портів у Балтійському морі.

Bloomberg звернуло увагу, що таке падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом і знизить обсяг коштів, які надходять до бюджету Кремля для фінансування війни проти України.

Варто зауважити, що США в рамках нових санкцій проти Росії дали іншим країнам дедлайн для припинення операцій з "Лукойлом" і "Роснефтью" - 21 листопада. Деякі НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині вже припиняють закупівлі та шукають альтернативних постачальників.

Після оголошення санкцій США Urals стала торгуватися зі значними знижками порівняно з іншими міжнародними марками.

Санкції США

Нагадаємо, США в жовтні затвердили нові санкції проти Росії. Обмеження були націлені на "Роснефть" і "Лукойл".

Це фактично змусило інші країни скорочувати купівлю нафти у РФ і припиняти співпрацю з двома російськими нафтовими гігантами.

Зокрема, президент США Дональд Трамп кілька тижнів тому заявив про те, що прем'єр Індії Нарендра Моді практично повною мірою відмовився купувати нафту в Росії.

При цьому влада Болгарії вирішила націоналізувати НПЗ "Лукойла" на своїй території і продати його іншим власникам.

