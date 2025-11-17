Ціни на російську нафту обвалилися до мінімуму за більш ніж 2 роки, - Bloomberg

Флагманська російська нафта Urals впала в ціні до найнижчого рівня за 2,5 роки. Обвалення відбувається за кілька днів до того, як санкції США проти "Лукойла" і "Роснефти" мають набути чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, ціна російської нафти сорту Urals у четвер впала до 36,61 долара за барель при відвантаженні з чорноморського порту Новоросійськ. Це мінімум із березня 2023 року. Схожа динаміка спостерігалася і при відвантаженні з портів у Балтійському морі.

Bloomberg звернуло увагу, що таке падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом і знизить обсяг коштів, які надходять до бюджету Кремля для фінансування війни проти України.

Варто зауважити, що США в рамках нових санкцій проти Росії дали іншим країнам дедлайн для припинення операцій з "Лукойлом" і "Роснефтью" - 21 листопада. Деякі НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині вже припиняють закупівлі та шукають альтернативних постачальників.

Після оголошення санкцій США Urals стала торгуватися зі значними знижками порівняно з іншими міжнародними марками.