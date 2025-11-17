ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Цены на российскую нефть обрушились до минимума за более чем 2 года, - Bloomberg

Москва, Понедельник 17 ноября 2025 16:10
Цены на российскую нефть обрушились до минимума за более чем 2 года, - Bloomberg Иллюстративное фото: российская нефть обрушилась в цене (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Флагманская российская нефть Urals упала в цене до самого низкого уровня за 2,5 года. Обрушение происходит за несколько дней до того, как санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" должны вступить в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, цена российской нефти сорта Urals в четверг упала до 36,61 доллара за баррель при отгрузке из черноморского порта Новороссийск. Это минимум с марта 2023 года. Похожая динамика наблюдалась и при отгрузке с портов в Балтийском море.

Bloomberg обратило внимание, что такое падение цен на нефть станет для России финансовым ударом и снизит объем средств, которые поступают в бюджет Кремля для финансирования войны против Украины.

Стоит заметить, что США в рамках новых санкций против России дали другим странам дедлайн для прекращения операций с "Лукойлом" и "Роснефтью" - 21 ноября. Некоторые НПЗ в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки и ищут альтернативных поставщиков.

После объявления санкций США Urals стала торговаться со значительными скидками по сравнению с другими международными марками.

Санкции США

Напомним, США в октябре утвердили новые санкции против России. Ограничения были нацелены на "Роснефть" и "Лукойл".

Это фактически вынудило другие страны сокращать покупки нефти у РФ и прекращать сотрудничество с двумя российскими нефтяными гигантами.

В частности, президент США Дональд Трамп несколько недель назад заявил о том, что премьер Индии Нарендра Моди практически в полной мере отказался покупать нефть у России.

При этом власти Болгарии решили национализировать НПЗ "Лукойла" на своей территории и продать его другим владельцам.

