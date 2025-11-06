Трамп: Моді здебільшого припинив купувати нафту в Росії

Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій і тарифів з боку Вашингтона.

Як передає РБК-Україна , про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.

За словами Трампа, він може полетіти до Індії наступного року.

Він додав, що Моді запрошує його відвідати Індію. Американський президент пообіцяв, що здійснить такий візит

"Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії", - відповів Трамп.

Журналіст запитав у американського лідера, як проходять його переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Постачання нафти в Індію

Нагадаємо, кілька тижнів тому Bloomberg писало про те, що керівникам індійських нафтопереробних заводів доведеться відмовитися від імпорту російської нафти.

За їхніми словами, продовжувати купувати російську нафту буде вкрай складно через санкції США проти "Лукойла" і "Роснефти".

29 жовтня Bloomberg писало, що танкер із російською нафтою "Фурія", який мав доставити її до Індії, різко розвернувся і простоює в Балтійському морі. За даними видання, причиною стали санкції США.

При цьому вже 31 жовтня Reuters написало, що найбільший нафтовий концерн Індії Indian Oil Corp (IOC) знову почав купувати російську нафту - він замовив її у компаній, які не підпадають під санкції.

Варто зазначити, що Індія є другим за величиною імпортером російської нафти у світі - її випереджає тільки Китай. На цьому тлі президент США Дональд Трамп ввів проти Індії додаткові тарифи, щоб змусити її скоротити закупівлі нафти в Росії.