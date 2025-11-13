ua en ru
Парламент Болгарії скасував вето президента на купівлю НПЗ "Лукойл"

Четвер 13 листопада 2025 15:08
UA EN RU
Парламент Болгарії скасував вето президента на купівлю НПЗ "Лукойл" Фото: парламент Болгарії скасував вето президента на купівлю НПЗ "Лукойл" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгарський парламент скасував президентське вето на законопроект, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод "Лукойла" та продати його, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня законодавці схвалили зміни, що надають призначеному урядом комерційному менеджеру повноваження контролювати подальшу роботу нафтопереробного заводу "Лукойла" в Болгарії після 21 листопада, коли мають набути чинності санкції США, та продавати компанію, якщо це необхідно.

Згодом президент Румен Радев наклав вето на законопроект у середу, попередивши, що йому бракує гарантій від майбутніх фінансових претензій до держави. Сьогодні ж парламент відхилив його заперечення 128 голосами проти 59.

Раніше санкції США викликали занепокоєння щодо зимових поставок палива до Болгарії, де "Лукойл" керує Бургаським нафтопереробним заводом, сотнями автозаправних станцій та паливних сховищ.

Нові санкції проти "Лукойлу"

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть" кілька тижнів тому.

На цьому тлі кілька європейських країн, у яких у "Лукойла" є НПЗ, почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Окрім того, компанія "Лукойл" повідомила про "форс-мажор" на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку, та зупинила його роботу.

Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. Зокрема, "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.

