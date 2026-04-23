Ціни на прохід Панамським каналом злетіли до рекорду через війну в Ірані, - FT
Вартість проходу через Панамський канал зросла до рекордного рівня. Це сталося через різке збільшення попиту з боку азійських компаній, які змінюють маршрути через війну в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними FT, щоденні аукціони на право транзиту водним шляхом фіксують у п’ять разів більше заявок, ніж до початку конфлікту, а середня ціна на проходження через шлюзи типу Panamax становить близько 837 500 доларів.
Як розповів керівник з ціноутворення компанії Argus Росс Гріффіт, близько 70% суден, що проходять через Панамський канал, використовують шлюзи Panamax. Тому ціни на аукціонах зросли майже в 10 разів з початку війни з Іраном та закриття Ормузької протоки.
"Це дуже значне зростання, яке відображає те, як азійські покупці намагаються знайти джерела нафти, палива та сухих насипних вантажів, таких як вугілля, переважно з узбережжя Мексиканської затоки США", ‒ додав він.
Збільшення обсягів постачання американської нафти та пального через канал, який є найкоротшим маршрутом між узбережжям Мексиканської затоки та Азією, призвело до зростання часу очікування танкерів до 4 днів, що є максимумом за шість тижнів.
Це змусило частину компаній сплачувати значні суми, щоб уникнути черг біля входу до каналу, а окремі аукціони за найбільші шлюзи у квітні досягали 4 млн доларів.
Великі судноплавні оператори, які регулярно користуються Панамським каналом, зокрема контейнерні перевізники та компанії з транспортування скрапленого нафтового газу, зазвичай бронюють слоти заздалегідь за фіксованими тарифами, які суттєво нижчі за аукціонні.
Водночас до 30% трафіку каналу можуть конкурувати саме через щоденні аукціони, а не через попереднє бронювання.
Ситуація навколо Ормузької протоки
Нагадаємо, 13 квітня США оголосили, що почнуть морську блокаду Ормузької протоки після того, як Іран фактично закрив найжвавіший у світі канал для перевезення нафти у відповідь на спільну атаку США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.
17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі повідомив про тимчасове відкриття протоки на період дії режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем, ухваленого 16 квітня.
Однак уже наступного дня ситуація знову загострилася: Тегеран заявив про жорсткий контроль над транзитом і звинуватив США у порушеннях.
21 квітня президент США заявив, що блокада залишатиметься чинною до досягнення угоди.
За його словами, через обмеження Іран щодня втрачає близько 500 млн доларів, що створює серйозний тиск на економіку країни.