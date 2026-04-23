Ціни на прохід Панамським каналом злетіли до рекорду через війну в Ірані, - FT

Вартість проходу через Панамський канал зросла до рекордного рівня. Це сталося через різке збільшення попиту з боку азійських компаній, які змінюють маршрути через війну в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними FT, щоденні аукціони на право транзиту водним шляхом фіксують у п’ять разів більше заявок, ніж до початку конфлікту, а середня ціна на проходження через шлюзи типу Panamax становить близько 837 500 доларів.

Як розповів керівник з ціноутворення компанії Argus Росс Гріффіт, близько 70% суден, що проходять через Панамський канал, використовують шлюзи Panamax. Тому ціни на аукціонах зросли майже в 10 разів з початку війни з Іраном та закриття Ормузької протоки.

"Це дуже значне зростання, яке відображає те, як азійські покупці намагаються знайти джерела нафти, палива та сухих насипних вантажів, таких як вугілля, переважно з узбережжя Мексиканської затоки США", ‒ додав він.

Збільшення обсягів постачання американської нафти та пального через канал, який є найкоротшим маршрутом між узбережжям Мексиканської затоки та Азією, призвело до зростання часу очікування танкерів до 4 днів, що є максимумом за шість тижнів.

Це змусило частину компаній сплачувати значні суми, щоб уникнути черг біля входу до каналу, а окремі аукціони за найбільші шлюзи у квітні досягали 4 млн доларів.

Великі судноплавні оператори, які регулярно користуються Панамським каналом, зокрема контейнерні перевізники та компанії з транспортування скрапленого нафтового газу, зазвичай бронюють слоти заздалегідь за фіксованими тарифами, які суттєво нижчі за аукціонні.

Водночас до 30% трафіку каналу можуть конкурувати саме через щоденні аукціони, а не через попереднє бронювання.