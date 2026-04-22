Україна готова відправити кораблі в Ормузьку протоку, - The Times
Україна може приєднатися до міжнародної оборонної місії для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times.
Україна готова запропонувати кораблі
За наявною інформацією, чотири українських мінних тральщики, що перебувають у Портсмуті, розглядаються як можливий ресурс для участі в майбутній британсько-французькій операції із забезпечення безпеки судноплавства.
Українська сторона заявляє про готовність задіяти ці судна після завершення бойових дій.
Міжнародні переговори та плани
Українські офіцери беруть участь у зустрічі в Об'єднаному штабі в Нортвуді, де представники понад 30 країн обговорюють можливі формати захисту морських маршрутів.
Йдеться про заходи, спрямовані на забезпечення безпечного проходу суден через стратегічно важливі ділянки.
Обмеження і поточна ситуація
Передані Україні кораблі залишаються в британських водах через обмеження, що діють на прохід військових суден через протоки під час війни.
У перспективі Київ розраховує використовувати ці судна для захисту власного узбережжя і розмінування акваторії.
Додаткові можливості України
Крім кораблів, Україна може запропонувати союзникам морські безпілотники і засоби протидії дронам. Такі технології розглядаються як один з інструментів захисту від можливих атак на судноплавство.
Невизначеність навколо місії
Остаточного рішення про розгортання міжнародних сил поки що не ухвалено. Також залишається відкритим питання взаємодії зі США і терміни можливого початку операції, оскільки ситуація в регіоні залишається напруженою.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що укладення угоди з Іраном неможливе в разі скасування морської блокади Ормузької протоки з боку США.
Зазначимо, що після захоплення іранського судна військово-морськими силами США, а також на тлі атак Тегерана на європейські кораблі та відновлення контролю над Ормузькою протокою, на світових ринках зафіксовано різке зростання цін на нафту і природний газ.