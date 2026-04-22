Головна » Новини » У світі

Україна готова відправити кораблі в Ормузьку протоку, - The Times

17:29 22.04.2026 Ср
Київ також планує використовувати ці судна для захисту узбережжя і розмінування акваторії
aimg Анастасія Никончук
Фото: кораблі (GettyImages)

Україна може приєднатися до міжнародної оборонної місії для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times.

Читайте також: Іранські нафтові танкери придумали, як обійти блокаду США, - Bloomberg

Україна готова запропонувати кораблі

За наявною інформацією, чотири українських мінних тральщики, що перебувають у Портсмуті, розглядаються як можливий ресурс для участі в майбутній британсько-французькій операції із забезпечення безпеки судноплавства.

Українська сторона заявляє про готовність задіяти ці судна після завершення бойових дій.

Міжнародні переговори та плани

Українські офіцери беруть участь у зустрічі в Об'єднаному штабі в Нортвуді, де представники понад 30 країн обговорюють можливі формати захисту морських маршрутів.

Йдеться про заходи, спрямовані на забезпечення безпечного проходу суден через стратегічно важливі ділянки.

Обмеження і поточна ситуація

Передані Україні кораблі залишаються в британських водах через обмеження, що діють на прохід військових суден через протоки під час війни.

У перспективі Київ розраховує використовувати ці судна для захисту власного узбережжя і розмінування акваторії.

Додаткові можливості України

Крім кораблів, Україна може запропонувати союзникам морські безпілотники і засоби протидії дронам. Такі технології розглядаються як один з інструментів захисту від можливих атак на судноплавство.

Невизначеність навколо місії

Остаточного рішення про розгортання міжнародних сил поки що не ухвалено. Також залишається відкритим питання взаємодії зі США і терміни можливого початку операції, оскільки ситуація в регіоні залишається напруженою.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що укладення угоди з Іраном неможливе в разі скасування морської блокади Ормузької протоки з боку США.

Зазначимо, що після захоплення іранського судна військово-морськими силами США, а також на тлі атак Тегерана на європейські кораблі та відновлення контролю над Ормузькою протокою, на світових ринках зафіксовано різке зростання цін на нафту і природний газ.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
