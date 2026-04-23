Цены на проход по Панамскому каналу взлетели до рекорда из-за войны в Иране, - FT

14:35 23.04.2026 Чт
Стоимость прохождения по каналу выросла почти в 10 раз
aimg Ирина Глухова
Фото: проход судна по Панамскому каналу (Getty Images)

Стоимость прохода через Панамский канал выросла до рекордного уровня. Это произошло из-за резкого увеличения спроса со стороны азиатских компаний, которые меняют маршруты из-за войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Украина готова отправить корабли в Ормузский пролив, - The Times

По данным FT, ежедневные аукционы на право транзита по водному пути фиксируют в пять раз больше заявок, чем до начала конфликта, а средняя цена на прохождение через шлюзы типа Panamax составляет около 837 500 долларов.

Как рассказал руководитель по ценообразованию компании Argus Росс Гриффит, около 70% судов, проходящих через Панамский канал, используют шлюзы Panamax. Поэтому цены на аукционах выросли почти в 10 раз с начала войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива.

"Это очень значительный рост, который отражает то, как азиатские покупатели пытаются найти источники нефти, топлива и сухих насыпных грузов, таких как уголь, преимущественно с побережья Мексиканского залива США", - добавил он.

Увеличение объемов поставок американской нефти и топлива через канал, который является кратчайшим маршрутом между побережьем Мексиканского залива и Азией, привело к росту времени ожидания танкеров до 4 дней, что является максимумом за шесть недель.

Это заставило часть компаний платить значительные суммы, чтобы избежать очередей у входа в канал, а отдельные аукционы за крупнейшие шлюзы в апреле достигали 4 млн долларов.

Крупные судоходные операторы, которые регулярно пользуются Панамским каналом, в частности контейнерные перевозчики и компании по транспортировке сжиженного нефтяного газа, обычно бронируют слоты заранее по фиксированным тарифам, которые существенно ниже аукционных.

В то же время до 30% трафика канала могут конкурировать именно через ежедневные аукционы, а не через предварительное бронирование.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, 13 апреля США объявили, что начнут морскую блокаду Ормузского пролива после того, как Иран фактически закрыл самый оживленный в мире канал для перевозки нефти в ответ на совместную атаку США и Израиля по Ирану в конце февраля.

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о временном открытии пролива на период действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

Однако уже на следующий день ситуация снова обострилась: Тегеран заявил о жестком контроле над транзитом и обвинил США в нарушениях.

21 апреля президент США заявил, что блокада будет оставаться в силе до достижения соглашения.

По его словам, из-за ограничений Иран ежедневно теряет около 500 млн долларов, что создает серьезное давление на экономику страны.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
