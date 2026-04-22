Трамп допустив, що угоди з Іраном може не бути, якщо США знімуть блокаду

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном неможлива, якщо США знімуть морську блокаду Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Позиція Трампа
За словами Трампа, Іран хоче, щоб США відкрили Ормузьку протоку, що дозволить Тегерану заробляти на ній 500 млн доларів на день. При цьому, зазначає президент, іранці намагаються "зберегти обличчя", публічно заявляючи про бажання тримати протоку закритою.
"Угода неможлива, якщо ми знімемо морську блокаду", - наголосив Трамп.
Нагадаємо, 20 квітня Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню, але залишив блокаду іранських портів чинною. Він пояснив, що чекає на "єдину пропозицію" від іранського керівництва, яке, за його словами, "серйозно розколоте".
Заява Ірану в ООН
Тим часом постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив у вівторок, що переговори відбудуться в Ісламабаді, як тільки США скасують блокаду.
"Як тільки Вашингтон припинить морську блокаду, я думаю, наступний раунд переговорів відбудеться в Ісламабаді", – цитують Іравані іранські державні ЗМІ IRNA.
Раніше Тегеран офіційно відмовився від участі в новому раунді переговорів, який планувався на 22 квітня, назвавши їх "тратою часу". Віцепрезидент Джей Ді Венс скасував поїздку до Пакистану.
Перший раунд переговорів між США та Іраном в Ісламабаді завершився 12 квітня, не давши жодних відчутних результатів. Сторони не змогли дійти згоди через те, що Тегеран не надав твердих гарантій відмови від створення ядерної зброї.
20 квітня Дональд Трамп пригрозив "бомбами", якщо угоду не буде укладено, наголосивши, що США наполягають на відмові Ірану від ядерних амбіцій.
Тегеран, своєю чергою, відкинув американські ультиматуми та заявив, що не передасть свій збагачений уран ні США, ні будь-якій іншій країні.