Трамп допустив, що угоди з Іраном може не бути, якщо США знімуть блокаду

Позиція Трампа

За словами Трампа, Іран хоче, щоб США відкрили Ормузьку протоку, що дозволить Тегерану заробляти на ній 500 млн доларів на день. При цьому, зазначає президент, іранці намагаються "зберегти обличчя", публічно заявляючи про бажання тримати протоку закритою.

"Угода неможлива, якщо ми знімемо морську блокаду", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, 20 квітня Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню, але залишив блокаду іранських портів чинною. Він пояснив, що чекає на "єдину пропозицію" від іранського керівництва, яке, за його словами, "серйозно розколоте".

Заява Ірану в ООН

Тим часом постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив у вівторок, що переговори відбудуться в Ісламабаді, як тільки США скасують блокаду.

"Як тільки Вашингтон припинить морську блокаду, я думаю, наступний раунд переговорів відбудеться в Ісламабаді", – цитують Іравані іранські державні ЗМІ IRNA.