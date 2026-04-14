Ціни на нафту продовжать зростати: у США назвали терміни піку

Прогноз міністра енергетики США

Виступаючи на економічному форумі Semafor у Вашингтоні, Кріс Райт зазначив, що ціни на енергоносії залишатимуться високими, а можливо, навіть зростатимуть доти, доки протокою не почнуть проходити "реальні" обсяги суден.

"Ми побачимо пік цін на нафту приблизно в той час. Це станеться десь у найближчі кілька тижнів", - сказав Райт.

Він також повідомив про зростання нафтовидобутку у Венесуелі після захоплення Ніколаса Мадуро та реформи нафтового законодавства. З 3 січня продано 150 млн барелів венесуельської нафти, видобуток зріс на 25%.

Визнання Трампа

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими аж до листопадових проміжних виборів. Це рідкісне визнання потенційних політичних наслідків його рішення розпочати війну проти Ірану шість тижнів тому.

Ситуація в Ормузькій протоці

Від початку війни (28 лютого) Іран фактично закрив Ормузьку протоку для всіх суден, крім власних. Тегеран намагається зробити свій контроль над водним шляхом постійним і, можливо, стягувати плату за прохід.

У відповідь Військово-морські сили США запровадили блокаду протоки, поширивши її на Оманську затоку та Аравійське море. Дані відстеження суден показують, що два танкери розвернулися в протоці після початку блокади.