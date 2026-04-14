Цены на нефть продолжат расти: в США назвали сроки пика: в США назвали сроки пика

Прогноз министра энергетики США

Выступая на экономическом форуме Semafor в Вашингтоне, Крис Райт отметил, что цены на энергоносители будут оставаться высокими, а возможно, даже расти до тех пор, пока через пролив не начнут проходить "реальные" объемы судов.

"Мы увидим пик цен на нефть примерно в то время. Это произойдет где-то в ближайшие несколько недель", - сказал Райт.

Он также сообщил о росте нефтедобычи в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро и реформы нефтяного законодательства. С 3 января продано 150 млн баррелей венесуэльской нефти, добыча выросла на 25%.

Признание Трампа

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими вплоть до ноябрьских промежуточных выборов. Это редкое признание потенциальных политических последствий его решения начать войну против Ирана шесть недель назад.

Ситуация в Ормузском проливе

С начала войны (28 февраля) Иран фактически закрыл Ормузский пролив для всех судов, кроме собственных. Тегеран пытается сделать свой контроль над водным путем постоянным и, возможно, взимать плату за проход.

В ответ Военно-морские силы США ввели блокаду пролива, распространив ее на Оманский залив и Аравийское море. Данные отслеживания судов показывают, что два танкера развернулись в проливе после начала блокады.