Ціни на нафту досягли шеститижневого максимуму

У середу, 23 липня, ціни на нафту зросли до найвищого рівня за шість тижнів після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив новою ескалацією війни проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали більш ніж на 2%, перевищивши позначку 96 доларів за барель - вони сягнули найвищого рівня за шість тижнів.
Ціна на нафту марки WTI зросла майже на 2% - до 88,5 доларів за барель. Під час попередньої сесії вона встигла подорожчати на 3%.
Зазначається, що ціни на нафту стикаються з ризиком, пов’язаним із одночасними перебоями в постачанні як через Ормузьку, так і через Баб-ель-Мандебську протоки.
Єменські хусити заявили, що провели операцію, спрямовану проти двох нафтових танкерів Саудівської Аравії, а також змусили близько 10 суден відмовитися від заходу до саудівських портів.
Морська блокада Саудівської Аравії з боку хуситів у Червоному морі загрожує порушити глобальні постачання енергоносіїв за межами Перської затоки.
Окрім того, Корпус вартових ісламської революції попередив судноплавні компанії, що південний маршрут через Ормузьку протоку заміновано.
Нагадаємо, попри підписаний меморандум про перемир'я США та Іран активно ведуть бойові дії.
Війська США котрий день поспіль атакують бази та військову інфраструктуру іранської армії.
Підтримуване Іраном угруповання хуситів заявило про запровадження морської блокади Саудівської Аравії та попередило про готовність до подальшої ескалації конфлікту.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що військові США відповідно відреагують на іранські атаки в Ормузській протоці. Конфлікт масштабується і загострюється.
США погрожують бити по енергетичній і транспортній інфраструктурі Ірану.
Водночас союзники США на Близькому Сході роздратовані посиленням воєнних дій проти Ірану. Вони вважають, що Дональд Трамп повинен піти ва-банк.