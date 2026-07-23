Ціни на нафту досягли шеститижневого максимуму

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали більш ніж на 2%, перевищивши позначку 96 доларів за барель - вони сягнули найвищого рівня за шість тижнів.

Ціна на нафту марки WTI зросла майже на 2% - до 88,5 доларів за барель. Під час попередньої сесії вона встигла подорожчати на 3%.

Зазначається, що ціни на нафту стикаються з ризиком, пов’язаним із одночасними перебоями в постачанні як через Ормузьку, так і через Баб-ель-Мандебську протоки.

Єменські хусити заявили, що провели операцію, спрямовану проти двох нафтових танкерів Саудівської Аравії, а також змусили близько 10 суден відмовитися від заходу до саудівських портів.

Морська блокада Саудівської Аравії з боку хуситів у Червоному морі загрожує порушити глобальні постачання енергоносіїв за межами Перської затоки.

Окрім того, Корпус вартових ісламської революції попередив судноплавні компанії, що південний маршрут через Ормузьку протоку заміновано.