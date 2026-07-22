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Трамп зробив Ірану жорстке попередження через Ормуз

16:46 22.07.2026 Ср
2 хв
Президент США озвучив серйозні погрози щодо Ірану
aimg Олена Бджола
Трамп зробив Ірану жорстке попередження через Ормуз Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Військові США відповідно відреагують на іранські атаки в Ормузській протоці. Конфлікт масштабується і загострюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social та в Х.

Трамп погрожує Ірану

Трамп каже, що США натомість будуть бити по енергетичній і транспортній інфраструктурі Ірану.

"Відтепер, щоразу, коли Ісламська Республіка Іран стрілятиме по кораблю в Ормузькій протоці, будь-то ракетою, безпілотником чи будь-яким іншим пристроєм чи зброєю, США бомбардуватимуть та знищуватимуть один міст або електростанцію", - повідомив очільник США.

За його словами, це включатиме також і ті об'єкти, що розташовані поруч з іранською столицею Тегераном або безпосередньо у ній.

Інші погрози США Ірану

Раніше Трамп виступав з дуже схожими погрозами щодо іранських мостів та електростанцій. Всі заяви були реакцією на дії Ірану в Ормузькій протоці, уточнює Clash Reports.

  • Березень 2026: Трамп обіцяє 48-годинний термін для Ірану, щоб знову відкрити протоку, інакше йому доведеться знищити електростанцію, "починаючи з найбільшої".
  • Початок квітня: "Далі мости, потім електростанції!" - після того, як міст B1 у Караджі вже був уражений.
  • 5 квітня (Великдень): "Відкрийте цю чортову протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі - просто дивіться!".
  • 6-7 квітня: Трамп оголосив про "повне знесення" кожного мосту та електростанції за одну ніч; "ціла цивілізація загине сьогодні вночі".

Нагадаємо, що союзники США на Близькому Сході роздратовані посиленням воєнних дій проти Ірану. Вони вважають, що Дональд Трамп повинен піти ва-банк.

Війна США проти Ірану вже обійшлася бюджету країни в кілька десятків мільярдів доларів. Під час бойових дій загинули 18 військовослужбовців США, сотні отримали поранення.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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