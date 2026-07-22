Трамп зробив Ірану жорстке попередження через Ормуз

Військові США відповідно відреагують на іранські атаки в Ормузській протоці. Конфлікт масштабується і загострюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social та в Х.

Трамп погрожує Ірану

Трамп каже, що США натомість будуть бити по енергетичній і транспортній інфраструктурі Ірану.

"Відтепер, щоразу, коли Ісламська Республіка Іран стрілятиме по кораблю в Ормузькій протоці, будь-то ракетою, безпілотником чи будь-яким іншим пристроєм чи зброєю, США бомбардуватимуть та знищуватимуть один міст або електростанцію", - повідомив очільник США.

From this point forward, any time the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be by Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT, including those located next to, or… pic.twitter.com/011kjiBiiX — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 22, 2026

За його словами, це включатиме також і ті об'єкти, що розташовані поруч з іранською столицею Тегераном або безпосередньо у ній.

Інші погрози США Ірану

Раніше Трамп виступав з дуже схожими погрозами щодо іранських мостів та електростанцій. Всі заяви були реакцією на дії Ірану в Ормузькій протоці, уточнює Clash Reports.