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Хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії

15:51 20.07.2026 Пн
2 хв
Новий крок хуситів може ще більше загострити ситуацію в одному з найнапруженіших регіонів світу
aimg Марія Науменко
Хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії Фото: озброєні бійці-хусити в Ємені (Getty Images)
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Підтримуване Іраном угруповання хуситів заявило про запровадження морської блокади Саудівської Аравії та попередило про готовність до подальшої ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Telegram речника Збройних сил Ємену, бригадного генерала Яхьї Сарі.

Хусити пояснили, що вважають цей крок відповіддю на багаторічну блокаду Ємену. Вони стверджують, що Саудівська Аравія майже 12 років обмежує роботу єменських портів, аеропортів і сухопутних шляхів, що, за їхніми словами, призвело до важкої гуманітарної ситуації в країні.

У заяві наголошується, що угруповання діятиме за принципом "блокада у відповідь на блокаду".

Крім цього, угруповання попередило про готовність до будь-якого розвитку подій. У заяві йдеться, що в разі подальшої ескалації з боку Саудівської Аравії хусити готові відповісти "всеохопною та жорсткою ескалацією".

Також хусити закликали своїх прихильників продовжувати загальну мобілізацію та бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій.

Також у заяві згадується удар по міжнародному аеропорту Сани, який хусити називають початком агресії проти Ємену.

Згідно із заявою, морська блокада Саудівської Аравії набула чинності одразу після її оприлюднення.

Тим часом ситуація на Близькому Сході дедалі загострюється, а напруга між США та Іраном останніми днями різко зросла.

За даними The Washington Post, після серії ударів по американських військових об'єктах у Йорданії та Іраку, внаслідок яких загинули троє військовослужбовців США, Вашингтон розглядає можливість розширення військової операції в регіоні.

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Іран Ємен Близький Схід Саудівська Аравія
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