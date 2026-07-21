Переговори між США та Іраном продовжуються, але зупинка боїв залежить від Трампа, - Axios

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США та Іран, незважаючи на взаємні удари, продовжують вести переговори. Призупинення цих обстрілів залежить від президента Дональда Трампа, проте наразі лідер США має іншу мету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х.

За словами чиновника США, на даний момент Трамп зосереджений на тому, щоб змусити Іран "заплатити" за порушення меморандуму про взаєморозуміння і "терористичні акти, що продовжуються" в Ормузькій протоці. Також урядовець додав, що лідер США "змусить Іран заплатити за нещодавню загибель американських солдатів". "Ці нищівні удари продовжуватимуться доти, доки президент не вирішить інакше, але переговори між нашими країнами продовжуються", - додало джерело.