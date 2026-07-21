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Переговори між США та Іраном продовжуються, але зупинка боїв залежить від Трампа, - Axios

00:41 21.07.2026 Вт
2 хв
Що відомо про нинішню ситуацію між США та Іраном?
aimg Едуард Ткач
Переговори між США та Іраном продовжуються, але зупинка боїв залежить від Трампа, - Axios Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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США та Іран, незважаючи на взаємні удари, продовжують вести переговори. Призупинення цих обстрілів залежить від президента Дональда Трампа, проте наразі лідер США має іншу мету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х.

За словами чиновника США, на даний момент Трамп зосереджений на тому, щоб змусити Іран "заплатити" за порушення меморандуму про взаєморозуміння і "терористичні акти, що продовжуються" в Ормузькій протоці.

Також урядовець додав, що лідер США "змусить Іран заплатити за нещодавню загибель американських солдатів".

"Ці нищівні удари продовжуватимуться доти, доки президент не вирішить інакше, але переговори між нашими країнами продовжуються", - додало джерело.

Війна між США та Іраном

Нагадаємо, що у червні США та Іран уклали рамкову угоду, яка продовжила перемир'я і відкрила шлях до переговорів про ключові питання, через які почалася війна.

Сторони мали погодити фінальну угоду протягом 60 днів, проте вже на початку липня Іран атакував торгове судно в Ормузькій протоці. Далі США завдали по Ірану удару у відповідь, після чого Тегеран повторив атаку на судно, і з того часу обмін ударами між США та Іраном не припиняється.

За даними The Washington Post, 19 липня відносини між Вашингтоном та Тегераном наблизилися до повномасштабного конфлікту. Джерело видання сказало, що США планують масштабнішу війну і Пентагон вже збільшує кількість літаків на Близькому Сході.

Також кілька тижнів тому Axios писало, що Білий дім готується до того, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку.

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