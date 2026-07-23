Цены на нефть достигли шестинедельного максимума

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали более чем на 2%, превысив отметку 96 долларов за баррель - они достигли самого высокого уровня за шесть недель.

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 2% – до 88,5 долларов за баррель. В ходе предыдущей сессии она успела подорожать на 3%.

Отмечается, что цены на нефть сталкиваются с риском, связанным с одновременными перебоями в поставках как через Ормузский, так и через Баб-эль-Мандебский пролив.

Йеменские хуситы заявили, что провели операцию, направленную против двух нефтяных танкеров Саудовской Аравии, а также заставили около 10 судов отказаться от мероприятия в саудовские порты.

Морская блокада Саудовской Аравии со стороны Хуситов в Красном море грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции предупредил судоходные компании, что южный маршрут через Ормузский пролив заминирован.