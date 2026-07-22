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Трампа підштовхують до наземного вторгнення в Іран, - Bloomberg

11:50 22.07.2026 Ср
2 хв
Хто саме схиляє главу Білого дому до ще більшої ескалації?
aimg Юлія Капітонова
Трампа підштовхують до наземного вторгнення в Іран, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Союзники США на Близькому Сході дедалі більше роздратовані посиленням воєнних дій між американськими силами та іранським режимом. Вони вважають, що Дональд Трамп повинен піти ва-банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як стверджують інсайдери, розчарування країн Перської затоки посилюється через відсутність єдності щодо того, як саме США повинні діяти далі.

Так, частина чиновників схиляє Трампа до посилення військової кампанії. Серед головних сценаріїв - введення наземних військ на територію Ірану. Окрім того, пропонується захоплення острова Харг, який є ключовим вузлом експорту іранської нафти.

На переконання згаданих посадовців, іранський режим не відмовиться від контролю над Ормузькою протокою і не піде на поступки, поки Трамп не зважиться на дійсно серйозну ескалацію.

Країни Перської затоки бояться, що затяжний, навіть відносно обмежений конфлікт, може тривати місяцями, відлякуючи іноземних інвесторів і туристів від регіону.

"Багато чиновників вважають, що США потрібна стратегія “ескалації для деескалації", - розповів Девід Шенкер, американський дипломат, який працював на Близькому Сході під час першого президентського терміну Трампа.

За його словами, Вашингтону необхідно зробити більше, оскільки нинішня динаміка не змусить Іран піти на поступки - ні щодо Ормузької протоки, ні щодо ядерної програми.

До речі, нещодавно в Міноборони США розкрили точну вартість війни Трампа проти Ірана.

Також РБК-Україна розповідало, що глава Білого дому пригрозив "розібратися" з хуситами у випадку блокади Червоного моря.

Окрім того, стало відомо, чи ще довго триватиме війна на Близькому Сході.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
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