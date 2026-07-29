ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Цены в Медуниверситете Богомольца выросли на 60%: сколько стоит обучение в 2026-м

08:07 29.07.2026 Ср
3 мин
За какую специальность придется платить более 130 тысяч гривен в год?
aimg Василина Копытко
Цены в Медуниверситете Богомольца выросли на 60%: сколько стоит обучение в 2026-м Больше всего подорожала "Стоматология" (фото: facebook.com bogomoletsmedicaluniversity)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца утвердил стоимость обучения для абитуриентов 2026. Цены на популярные медицинские специальности выросли в среднем на 50-62% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального медицинского университета им. О. Богомольца.

Главное:

  • Стоимость обучения в НМУ имени Богомольца выросла в среднем на 50-62% по сравнению с прошлым годом.
  • Самой дорогой специальностью стала "Медицина с углубленным изучением английского языка" с ценой 134,1 тыс. грн в год, а "Стоматология" подорожала до 105 тыс. грн.
  • К самым дешевым направлениям относятся биотехнологии, медсестринство и программа медицинского колледжа, где цены стартуют от 52,3 тыс. грн.

Сколько стоит обучение в НМУ имени Богомольца

К самым дорогим специальностям в университете традиционно относятся "Медицина с углубленным изучением английского языка", "Стоматология" и "Медицина".

В частности, за год стоимость обучения выросла от 50% до почти 62%. Самое большое подорожание зафиксировано на "Стоматологии" - цена поднялась с 65 тыс. грн в 2025 году до 105 тыс. грн в 2026-м.

Существенно прибавила в цене и "Педиатрия", где стоимость поднялась на 50% - с 61,6 тыс. грн до 92,4 тыс. грн.

В список самых дешевых специальностей вошли "Медсестринство (Оптометрия)" (52,3 тыс. грн), "Биотехнологии и биоинженерия" (52,5 тыс. грн), также 52,3 тыс. грн стоит обучение в Медицинском колледже по специальности "Стоматология" (профессиональный младший бакалавр). Обучение по последней программе выросло за год почти на 60%.

Читайте также: Где сложнее всего поступить на бюджет в Киеве: топ-10 вузов по проходному баллу

Стоимость обучения на первом курсе в 2026/2027 учебном году (дневная форма):

  • Медицина с углубленным изучением английского языка - 134,1 тыс. грн
  • Стоматология - 105 тыс. грн
  • Медицина - 96 тыс. грн
  • Педиатрия - 92,4 тыс. грн
  • Менеджмент - 85 тыс. грн
  • Медицинская психология - 69,6 тыс. грн
  • Фармация, промышленная фармация - 69,6 тыс. грн
  • Технологии медицинской диагностики и лечения - от 62,3 тыс. грн до 68,4 тыс. грн
  • Терапия и реабилитация - от 62,3 тыс. грн до 68,4 тыс. грн
  • Медсестринство - 68 тыс. грн
  • Психология - от 61,5 тыс. грн до 68 тыс. грн
  • Общественное здоровье - от 60 тыс. грн до 68 тыс. грн
  • Биотехнологии и биоинженерия - от 52,5 тыс. грн до 68 тыс. грн
  • Медсестринство (Оптометрия) - 52,3 тыс. грн
  • Медицинский колледж, Стоматология (профессиональный младший бакалавр) - 52,3 тыс. грн (рост на 60%).

Читайте также о том, что Харьковский национальный университет имени Василия Каразина обновил расценки на обучение в 2026-27 году. Стоимость контракта выросла почти на 40%.

Ранее мы писали о том, что цены в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на 2026 год подскочили почти на 27%. За самую дорогую специальность теперь придется платить 119 тысяч гривен за курс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ольга Богомолец Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
Сенаторы в США верят, что Путин сядет за стол переговоров после одобренных санкций
Сенаторы в США верят, что Путин сядет за стол переговоров после одобренных санкций
Аналитика
Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику
Александр Бердинских, Ульяна Безпалько Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику