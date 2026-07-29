Цены в Медуниверситете Богомольца выросли на 60%: сколько стоит обучение в 2026-м
Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца утвердил стоимость обучения для абитуриентов 2026. Цены на популярные медицинские специальности выросли в среднем на 50-62% по сравнению с прошлым годом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального медицинского университета им. О. Богомольца.
Главное:
- Стоимость обучения в НМУ имени Богомольца выросла в среднем на 50-62% по сравнению с прошлым годом.
- Самой дорогой специальностью стала "Медицина с углубленным изучением английского языка" с ценой 134,1 тыс. грн в год, а "Стоматология" подорожала до 105 тыс. грн.
- К самым дешевым направлениям относятся биотехнологии, медсестринство и программа медицинского колледжа, где цены стартуют от 52,3 тыс. грн.
Сколько стоит обучение в НМУ имени Богомольца
К самым дорогим специальностям в университете традиционно относятся "Медицина с углубленным изучением английского языка", "Стоматология" и "Медицина".
В частности, за год стоимость обучения выросла от 50% до почти 62%. Самое большое подорожание зафиксировано на "Стоматологии" - цена поднялась с 65 тыс. грн в 2025 году до 105 тыс. грн в 2026-м.
Существенно прибавила в цене и "Педиатрия", где стоимость поднялась на 50% - с 61,6 тыс. грн до 92,4 тыс. грн.
В список самых дешевых специальностей вошли "Медсестринство (Оптометрия)" (52,3 тыс. грн), "Биотехнологии и биоинженерия" (52,5 тыс. грн), также 52,3 тыс. грн стоит обучение в Медицинском колледже по специальности "Стоматология" (профессиональный младший бакалавр). Обучение по последней программе выросло за год почти на 60%.
Стоимость обучения на первом курсе в 2026/2027 учебном году (дневная форма):
- Медицина с углубленным изучением английского языка - 134,1 тыс. грн
- Стоматология - 105 тыс. грн
- Медицина - 96 тыс. грн
- Педиатрия - 92,4 тыс. грн
- Менеджмент - 85 тыс. грн
- Медицинская психология - 69,6 тыс. грн
- Фармация, промышленная фармация - 69,6 тыс. грн
- Технологии медицинской диагностики и лечения - от 62,3 тыс. грн до 68,4 тыс. грн
- Терапия и реабилитация - от 62,3 тыс. грн до 68,4 тыс. грн
- Медсестринство - 68 тыс. грн
- Психология - от 61,5 тыс. грн до 68 тыс. грн
- Общественное здоровье - от 60 тыс. грн до 68 тыс. грн
- Биотехнологии и биоинженерия - от 52,5 тыс. грн до 68 тыс. грн
- Медсестринство (Оптометрия) - 52,3 тыс. грн
- Медицинский колледж, Стоматология (профессиональный младший бакалавр) - 52,3 тыс. грн (рост на 60%).
Читайте также о том, что Харьковский национальный университет имени Василия Каразина обновил расценки на обучение в 2026-27 году. Стоимость контракта выросла почти на 40%.
Ранее мы писали о том, что цены в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на 2026 год подскочили почти на 27%. За самую дорогую специальность теперь придется платить 119 тысяч гривен за курс.