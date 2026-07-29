Сенатори в США вірять, що Путін сяде за стіл переговорів після схвалених санкцій
Так звані пекельні санкції США проти Росії, які теж мають назву санкції Грема, мають стати інструментом тиску на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви американських сенаторів, які передає Fox News.
За словами сенаторів, двопартійний законопроєкт покликаний не лише посилити економічний тиск на Москву, а й позбавити Кремль можливості й надалі фінансувати війну.
"Цей законопроєкт каже Володимиру Путіну: ваші дні війни полічені. Ви на стороні, що програє. Краще прийти до столу переговорів зараз, ніж жертвувати ще більше життів, витрачати більше грошей, руйнувати свою економіку і знищувати своє становище у світі. Америка підтримує Україну", – заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь, один із співавторів законопроекту про санкції.
Зазначимо, що саме Блюменталь активно працював над обмеженнями проти Росії з вже покійним Ліндсі Гремом, прощання з яким відбулось 29 липня за Києвом.
Сенатор-демократ також додав, що "головними винуватцями", які "підживлюють воєнну машину Росії", є Китай та Індія.
Відомо, що сенатори на зустрічі з Володимиром Зеленським, який наразі перебуває у Вашингтоні, обговорили ситуацію на фронті, потреби України в озброєнні та подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів.
За їхніми словами, український президент висловив вдячність за двопартійну підтримку в Конгресі та наголосив на важливості збереження санкційного тиску на Росію.
Як повідомлялось, законопроєкт про санкції уже пройшов перше процедурне голосування в Сенаті. Документ підтримали 86 сенаторів, 12 висловилися проти.
Документ передбачає жорсткіші санкції проти російського керівництва, фінансового сектору та "тіньового флоту", а також запровадження мит щодо країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії.
Після ухвалення в Сенаті законопроєкт має розглянути Палата представників.