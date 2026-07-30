Ціни на картоплю восени можуть "злетіти": від чого постраждав майбутній врожай

Сьогодні деякі фермери поспішно розпродають ранню картоплю з поля, тож місцями ймовірний "обвал" цін. Проте восени ситуація може кардинально змінитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на колонку для AgroTimes директора Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) України Миколи Фурдиги.

Головне: "Приватне" вирощування : у Львівській, Тернопільській та Волинській областях переважає вирощування картоплі на ділянках від 1 до 10 га.

: у Львівській, Тернопільській та Волинській областях переважає вирощування картоплі на ділянках від 1 до 10 га. Ранні сорти : у цих регіонах рання група сортів картоплі (зокрема "Рив'єра") показала цього року "дуже непогану врожайність".

: у цих регіонах рання група сортів картоплі (зокрема "Рив'єра") показала цього року "дуже непогану врожайність". "Обвал" цін : у Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Чернівецькій областях суттєво наростили висадку ранньої картоплі, тож тепер фермери поспішно викопують врожай і віддають його "з поля" за 6,5-7 грн/кг (чим демпінгують ринок).

: у Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Чернівецькій областях суттєво наростили висадку ранньої картоплі, тож тепер фермери поспішно викопують врожай і віддають його "з поля" за 6,5-7 грн/кг (чим демпінгують ринок). Майбутній врожай : через гострий брак вологи та аномальний температурний стрес (під час тривалої спеки) врожайність картоплі відстає від торішньої на 30%, а втрати становлять орієнтовно 7 т/га навіть на зрошенні.

: через гострий брак вологи та аномальний температурний стрес (під час тривалої спеки) врожайність картоплі відстає від торішньої на 30%, а втрати становлять орієнтовно 7 т/га навіть на зрошенні. Прогноз цін на осінь: через поточний брак вологи бульба вже не зможе набрати належної маси, тож у жовтні-листопаді ціни на якісну картоплю (на тлі дефіциту) можуть зрости приблизно на 30% з поля та на 12-15% зі сховищ.

Де переважає "приватне" вирощування картоплі

Експерт розповів, що проїхався нещодавно трьома областями України:

Львівською;

Тернопільською;

Волинською.

"Це регіони, де переважає вирощування картоплі в приватному секторі - на ділянках від 1 до 10 га", - уточнив Фурдига.

Поїздка, за його словами, показала, що рання група сортів картоплі (зокрема "Рив'єра") цього року "вистрілила" та демонструє дуже непогану врожайність.

Чому вартість картоплі місцями "обвалилась"

Очільник Інституту картоплярства повідомив, що висадку ранньої картоплі суттєво наростили в ключових регіонах-лідерах:

у Дніпропетровській області;

у Київській області;

у Чернігівській області;

у Чернівецькій області.

"Через це зараз ми спостерігаємо тимчасовий обвал цін: з поля картоплю віддають за 6,5-7 гривень за кілограм. Фермери поспішають викопати врожай, аби отримати перші гроші, тим самим демпінгуючи ринок", - пояснив спеціаліст.

Яка реальна ситуація із майбутнім врожаєм

"Загальна картина" на полях, за даними Фурдиги, "тривожна".

"У більшості областей відчувається гострий брак вологи, який припав на найкритичніший період вегетації - цвітіння та бутонізацію", - пояснив фахівець.

Він нагадав, що в Інституті картоплярства вирощується близько 60 сортів.

"Ми регулярно робимо динамічні підкопування і, порівнюючи з минулим роком, бачимо відставання у врожайності на 30%. Причина - аномальний температурний стрес", - поділився експерт.

Він зауважив, що "коли понад 5 днів поспіль температура перевищувала +37°C, фотосинтетична поверхня рослин просто не працювала".

Тобто рослина "витрачала всю воду не на накопичення врожаю, а на власне охолодження та виживання".

"Через цей 6-денний температурний шок ми втратили орієнтовно 7 т/га врожаю. І це показники на зрошенні - як на краплинному, так і на дощуванні. На богарі ситуація ще складніша, там втрати будуть більшими", - констатував Фурдига.

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Як і чому можуть змінитись ціни восени

Директор Інституту картоплярства НААН повідомив, що через поточний брак вологи бульба вже не зможе набрати належної маси.

Він додав, що наприкінці жовтня - на початку листопада (коли розпочнеться масове копання й ринок усвідомить реальний недобір), "ціни неминуче підуть угору".

"За моїми прогнозами, ціна зросте орієнтовно на 30% з поля та на 12-15% під час реалізації зі сховищ", - поділився експерт.

Водночас він визнав, що не бере до уваги можливий імпорт (як це було у 2024 році).

"Але якісна картопля точно коштуватиме дорожче", - підсумував Фурдига.