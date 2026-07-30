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Цены на картофель осенью могут "взлететь": от чего пострадал будущий урожай

18:52 30.07.2026 Чт
4 мин
Сейчас в Украине активно продают ранний картофель, но что с другими сортами?
aimg Ирина Костенко
Цены на картофель осенью могут "взлететь": от чего пострадал будущий урожай Стоимость молодого картофеля сейчас и урожая осенью может отличаться (фото иллюстративное: freepik.com)
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Сегодня некоторые фермеры поспешно распродают ранний картофель с поля, так что местами вероятен "обвал" цен. Однако осенью ситуация может кардинально измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку для AgroTimes директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николая Фурдыги.

Главное:

  • "Частное" выращивание: во Львовской, Тернопольской и Волынской областях преобладает выращивание картофеля на участках от 1 до 10 га.
  • Ранние сорта: в этих регионах ранняя группа сортов картофеля (в частности "Ривьера") показала "очень хорошую урожайность".
  • "Обвал" цен: в Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черновицкой областях существенно нарастили высадку раннего картофеля, так что теперь фермеры спешно выкапывают урожай и отдают его "с поля" за 6,5-7 грн/кг (чем демпингуют рынок).
  • Будущий урожай: из-за острой нехватки влаги и аномального температурного стресса (во время длительной жары) урожайность картофеля отстает от прошлогодней на 30%, а потери составляют ориентировочно 7 т/га даже на орошении.
  • Прогноз цен на осень: из-за текущей нехватки влаги клубень уже не сможет набрать надлежащей массы, поэтому в октябре-ноябре цены на качественный картофель (на фоне дефицита) могут вырасти примерно на 30% с поля и на 12-15% из хранилищ.

Где преобладает "частное" выращивание картофеля

Эксперт рассказал, что проехался недавно по трем областям Украины:

  • Львовской;
  • Тернопольской;
  • Волынской.

"Это регионы, где преобладает выращивание картофеля в частном секторе - на участках от 1 до 10 га", - уточнил Фурдыга.

Поездка, по его словам, показала, что ранняя группа сортов картофеля (в частности "Ривьера") в этом году "выстрелила" и демонстрирует очень неплохую урожайность.

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Почему стоимость картофеля местами "обвалилась"

Руководитель Института картофелеводства сообщил, что высадку раннего картофеля существенно нарастили в ключевых регионах-лидерах:

  • в Днепропетровской области;
  • в Киевской области;
  • в Черниговской области;
  • в Черновицкой области.

"Из-за этого сейчас мы наблюдаем временный обвал цен: с поля картофель отдают за 6,5-7 гривен за килограмм. Фермеры спешат выкопать урожай, чтобы получить первые деньги, тем самым демпингуя рынок", - объяснил специалист.

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Какова реальная ситуация с будущим урожаем

"Общая картина" на полях, по данным Фурдыги, "тревожная".

"В большинстве областей ощущается острая нехватка влаги, которая пришлась на самый критический период вегетации - цветение и бутонизацию", - объяснил специалист.

Он напомнил, что в Институте картофелеводства выращивается около 60 сортов.

"Мы регулярно производим динамические подкапывания и, сравнивая с прошлым годом, видим отставание в урожайности на 30%. Причина - аномальный температурный стресс", - поделился эксперт.

Он отметил, что "когда более 5 дней подряд температура превышала +37°C, фотосинтетическая поверхность растений просто не работала".

То есть растение "тратило всю воду не на накопление урожая, а на собственное охлаждение и выживание".

"Из-за этого 6-дневного температурного шока мы потеряли ориентировочно 7 т/га урожая. И это показатели на орошении - как на капельном, так и на дождивании. На богаре ситуация еще сложнее, там потери будут больше", - констатировал Фурдыга.

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Как и почему могут измениться цены осенью

Директор Института картофелеводства НААН сообщил, что из-за текущей нехватки влаги клубень уже не сможет набрать должной массы.

Он добавил, что в конце октября - начале ноября (когда начнется массовое копание и рынок осознает реальный недобор), "цены неизбежно пойдут вверх".

"По моим прогнозам, цена вырастет ориентировочно на 30% с поля и на 12-15% при реализации из хранилищ", - поделился эксперт.

В то же время, он признал, что не принимает во внимание возможный импорт (как это было в 2024 году).

"Но качественный картофель будет точно стоить дороже", - подытожил Фурдыга.

Напомним, ранее мы рассказывали, что картофель - достаточно неприхотливая культура, но ее урожайность может напрямую зависеть от места посадки.

Кроме того, мы объясняли, как в Украине оказался польский и даже египетский картофель.

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