Цены на картофель осенью могут "взлететь": от чего пострадал будущий урожай
Сегодня некоторые фермеры поспешно распродают ранний картофель с поля, так что местами вероятен "обвал" цен. Однако осенью ситуация может кардинально измениться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку для AgroTimes директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николая Фурдыги.
Главное:
- "Частное" выращивание: во Львовской, Тернопольской и Волынской областях преобладает выращивание картофеля на участках от 1 до 10 га.
- Ранние сорта: в этих регионах ранняя группа сортов картофеля (в частности "Ривьера") показала "очень хорошую урожайность".
- "Обвал" цен: в Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черновицкой областях существенно нарастили высадку раннего картофеля, так что теперь фермеры спешно выкапывают урожай и отдают его "с поля" за 6,5-7 грн/кг (чем демпингуют рынок).
- Будущий урожай: из-за острой нехватки влаги и аномального температурного стресса (во время длительной жары) урожайность картофеля отстает от прошлогодней на 30%, а потери составляют ориентировочно 7 т/га даже на орошении.
- Прогноз цен на осень: из-за текущей нехватки влаги клубень уже не сможет набрать надлежащей массы, поэтому в октябре-ноябре цены на качественный картофель (на фоне дефицита) могут вырасти примерно на 30% с поля и на 12-15% из хранилищ.
Где преобладает "частное" выращивание картофеля
Эксперт рассказал, что проехался недавно по трем областям Украины:
- Львовской;
- Тернопольской;
- Волынской.
"Это регионы, где преобладает выращивание картофеля в частном секторе - на участках от 1 до 10 га", - уточнил Фурдыга.
Поездка, по его словам, показала, что ранняя группа сортов картофеля (в частности "Ривьера") в этом году "выстрелила" и демонстрирует очень неплохую урожайность.
Почему стоимость картофеля местами "обвалилась"
Руководитель Института картофелеводства сообщил, что высадку раннего картофеля существенно нарастили в ключевых регионах-лидерах:
- в Днепропетровской области;
- в Киевской области;
- в Черниговской области;
- в Черновицкой области.
"Из-за этого сейчас мы наблюдаем временный обвал цен: с поля картофель отдают за 6,5-7 гривен за килограмм. Фермеры спешат выкопать урожай, чтобы получить первые деньги, тем самым демпингуя рынок", - объяснил специалист.
Какова реальная ситуация с будущим урожаем
"Общая картина" на полях, по данным Фурдыги, "тревожная".
"В большинстве областей ощущается острая нехватка влаги, которая пришлась на самый критический период вегетации - цветение и бутонизацию", - объяснил специалист.
Он напомнил, что в Институте картофелеводства выращивается около 60 сортов.
"Мы регулярно производим динамические подкапывания и, сравнивая с прошлым годом, видим отставание в урожайности на 30%. Причина - аномальный температурный стресс", - поделился эксперт.
Он отметил, что "когда более 5 дней подряд температура превышала +37°C, фотосинтетическая поверхность растений просто не работала".
То есть растение "тратило всю воду не на накопление урожая, а на собственное охлаждение и выживание".
"Из-за этого 6-дневного температурного шока мы потеряли ориентировочно 7 т/га урожая. И это показатели на орошении - как на капельном, так и на дождивании. На богаре ситуация еще сложнее, там потери будут больше", - констатировал Фурдыга.
Как и почему могут измениться цены осенью
Директор Института картофелеводства НААН сообщил, что из-за текущей нехватки влаги клубень уже не сможет набрать должной массы.
Он добавил, что в конце октября - начале ноября (когда начнется массовое копание и рынок осознает реальный недобор), "цены неизбежно пойдут вверх".
"По моим прогнозам, цена вырастет ориентировочно на 30% с поля и на 12-15% при реализации из хранилищ", - поделился эксперт.
В то же время, он признал, что не принимает во внимание возможный импорт (как это было в 2024 году).
"Но качественный картофель будет точно стоить дороже", - подытожил Фурдыга.
Напомним, ранее мы рассказывали, что картофель - достаточно неприхотливая культура, но ее урожайность может напрямую зависеть от места посадки.
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