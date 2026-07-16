Забудьте про міфи. Скільки картоплі насправді з'їдають українці та де її вирощують
Картопля - традиційна культура, яку вирощує чимала кількість українців. Проте реальне споживання цього овоча та продуктів із нього є відчутно нижчим за деякі дані, що ширяться мережею.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати спільного дослідження Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE) та Української асоціації виробників картоплі (УАВК).
Головне:
- Масове споживання: в цілому картоплю їдять 98% українців, причому частка споживачів зростає з віком і досягає 100% у групі людей 65+.
- Реальні обсяги: середньостатистичний українець з'їдає 68 кг картоплі на рік (близько 5,7 кг на місяць), що майже вдвічі менше за поширені в інформаційному просторі цифри у 120-140 кг.
- Власне виробництво: картоплю самостійно вирощують 12,4 млн українців, найвищі показники самозабезпечення зафіксовані у селах, а також у центрі та на заході країни.
Скільки українців споживають картоплю в цілому
Виходячи з результатів дослідження, споживання картоплі та картопляних продуктів в Україні - вкрай розповсюджене.
Так, близько 98% населення споживають її незалежно від:
- регіону;
- віку;
- типу населеного пункту.
"Від 94% до 100% у майже кожному розрізі", - уточнюється у висновках до профілю споживачів.
Єдиний помітний виняток - київська молодь 18-35 років (84%).
Варто зазначити також, що з віком частка людей, які вживають картоплю, зростає до 100% (у групі 65+).
Картоплю та продукти з неї споживають 98% українців (інфографіка: potatoclub.com.ua)
Скільки свіжої картоплі споживає одна людина
В Українській асоціації виробників картоплі розповіли, що в інформаційному просторі часто трапляються дані, нібито середньостатистичний українець споживає 120-140 кг картоплі на рік.
При цьому "подібні цифри викликають чимало запитань" (чи не застаріли вони, або ж хто, коли і на основі яких досліджень їх отримав).
"Надійні дані про споживання - основа для розуміння реального масштабу ринку та ухвалення обґрунтованих рішень щодо розвитку галузі", - констатували спеціалісти.
Згідно з проведеним дослідженням, середньостатистичний українець споживає 68 кг свіжої картоплі на рік.
Це - близько 5,7 кг на місяць.
Найбільший обсяг споживання - у старших групах і в селі (7,7 кг проти 4,7 кг на місяць у місті).
Найменше картоплі спожвають при цьому в Києві (4,1 кг).
Одна людина споживає в середньому 68 кг картоплі на рік (інфографіка: potatoclub.com.ua)
Хто в Україні вирощує картоплю сам
Картоплю для власного споживання вирощують 12,4 млн українців.
Дослідники пояснили, що вік респондентів тут - має вкрай опосередкований вплив.
Все вирішує місцевість:
- у селі картоплю вирощує майже кожне друге господарство (58%);
- у місті - лише 17%.
Крім того, відсоток самозабезпечених домогосподарств найвищий:
- в центрі України (40%);
- на заході України (33%).
При цьому найнижчим він є:
- у Києві (17%);
- на південному сході Україні (15%).
Картоплю для власного споживання вирощують 12,4 млн українців (інфографіка: potatoclub.com.ua)
Насамкінець в УАВК зауважили, що це - лише невелика частина дослідження.
Тим часом повні результати дадуть змогу точніше оцінити:
- реальний масштаб внутрішнього ринку (і попиту);
- роль власного виробництва домогосподарств (і потенціал переробки);
- перспективи розвитку українського картопляного сектору.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що картопля - досить невибаглива культура, але її врожайність може напряму залежати від місця посадки.
Крім того, ми пояснювали, коли садити картоплю та що варто зробити перед цим (щоб врожай був вдвічі більший).
Читайте також, де в Україні майбутній врожай постраждав від негоди на початку липня - від спеки до потужних злив - найбільше.