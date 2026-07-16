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Забудьте про міфи. Скільки картоплі насправді з'їдають українці та де її вирощують

07:36 16.07.2026 Чт
3 хв
Якими є реальні апетити на цей овоч у мешканців українських міст і сіл?
aimg Ірина Костенко
Забудьте про міфи. Скільки картоплі насправді з'їдають українці та де її вирощують Картопля давно стала традиційним українським овочем (фото ілюстративне: freepik.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Картопля - традиційна культура, яку вирощує чимала кількість українців. Проте реальне споживання цього овоча та продуктів із нього є відчутно нижчим за деякі дані, що ширяться мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати спільного дослідження Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE) та Української асоціації виробників картоплі (УАВК).

Головне:

  • Масове споживання: в цілому картоплю їдять 98% українців, причому частка споживачів зростає з віком і досягає 100% у групі людей 65+.
  • Реальні обсяги: середньостатистичний українець з'їдає 68 кг картоплі на рік (близько 5,7 кг на місяць), що майже вдвічі менше за поширені в інформаційному просторі цифри у 120-140 кг.
  • Власне виробництво: картоплю самостійно вирощують 12,4 млн українців, найвищі показники самозабезпечення зафіксовані у селах, а також у центрі та на заході країни.

Скільки українців споживають картоплю в цілому

Виходячи з результатів дослідження, споживання картоплі та картопляних продуктів в Україні - вкрай розповсюджене.

Так, близько 98% населення споживають її незалежно від:

  • регіону;
  • віку;
  • типу населеного пункту.

"Від 94% до 100% у майже кожному розрізі", - уточнюється у висновках до профілю споживачів.

Єдиний помітний виняток - київська молодь 18-35 років (84%).

Варто зазначити також, що з віком частка людей, які вживають картоплю, зростає до 100% (у групі 65+).

Забудьте про міфи. Скільки картоплі насправді з'їдають українці та де її вирощуютьКартоплю та продукти з неї споживають 98% українців (інфографіка: potatoclub.com.ua)

Скільки свіжої картоплі споживає одна людина

В Українській асоціації виробників картоплі розповіли, що в інформаційному просторі часто трапляються дані, нібито середньостатистичний українець споживає 120-140 кг картоплі на рік.

При цьому "подібні цифри викликають чимало запитань" (чи не застаріли вони, або ж хто, коли і на основі яких досліджень їх отримав).

"Надійні дані про споживання - основа для розуміння реального масштабу ринку та ухвалення обґрунтованих рішень щодо розвитку галузі", - констатували спеціалісти.

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Згідно з проведеним дослідженням, середньостатистичний українець споживає 68 кг свіжої картоплі на рік.

Це - близько 5,7 кг на місяць.

Найбільший обсяг споживання - у старших групах і в селі (7,7 кг проти 4,7 кг на місяць у місті).

Найменше картоплі спожвають при цьому в Києві (4,1 кг).

Забудьте про міфи. Скільки картоплі насправді з'їдають українці та де її вирощуютьОдна людина споживає в середньому 68 кг картоплі на рік (інфографіка: potatoclub.com.ua)

Хто в Україні вирощує картоплю сам

Картоплю для власного споживання вирощують 12,4 млн українців.

Дослідники пояснили, що вік респондентів тут - має вкрай опосередкований вплив.

Все вирішує місцевість:

  • у селі картоплю вирощує майже кожне друге господарство (58%);
  • у місті - лише 17%.
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Крім того, відсоток самозабезпечених домогосподарств найвищий:

  • в центрі України (40%);
  • на заході України (33%).

При цьому найнижчим він є:

  • у Києві (17%);
  • на південному сході Україні (15%).

Забудьте про міфи. Скільки картоплі насправді з'їдають українці та де її вирощуютьКартоплю для власного споживання вирощують 12,4 млн українців (інфографіка: potatoclub.com.ua)

Насамкінець в УАВК зауважили, що це - лише невелика частина дослідження.

Тим часом повні результати дадуть змогу точніше оцінити:

  • реальний масштаб внутрішнього ринку (і попиту);
  • роль власного виробництва домогосподарств (і потенціал переробки);
  • перспективи розвитку українського картопляного сектору.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що картопля - досить невибаглива культура, але її врожайність може напряму залежати від місця посадки.

Крім того, ми пояснювали, коли садити картоплю та що варто зробити перед цим (щоб врожай був вдвічі більший).

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