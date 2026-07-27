Цибуля, картопля й морква стрімко дорожчають: як змінилися ціни на овочі та фрукти

В Україні минулого тижня продовжили дорожчати більшість овочів. Найбільше зросли ціни на ріпчасту цибулю, картоплю, моркву, помідори та огірки. Водночас майже вдвічі подешевшали кавуни й дині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Головне: Що стрімко дорожчає: На ринку зросла вартість базових овочів - ріпчастої цибулі, картоплі та моркви. Також піднялися в ціні помідори, огірки, малина та вся зелень (особливо зелена цибуля й кріп).

На ринку зросла вартість базових овочів - ріпчастої цибулі, картоплі та моркви. Також піднялися в ціні помідори, огірки, малина та вся зелень (особливо зелена цибуля й кріп). Що суттєво подешевшало: Найбільше впали в ціні баклажани та солодкий перець. Серед фруктів та ягід вдвічі дешевше продають кавуни, дині, а також продовжують дешевшати лохина, чорниця, абрикоси й сливи.

Найбільше впали в ціні баклажани та солодкий перець. Серед фруктів та ягід вдвічі дешевше продають кавуни, дині, а також продовжують дешевшати лохина, чорниця, абрикоси й сливи. Причини й тенденції: Збільшення пропозиції сезонної продукції знижує ціни на баштанні та баклажани, тоді як скорочення пропозиції помідорів та активний попит підштовхують ціни на інші овочі вгору.

Як змінилися ціни на овочі

Минулого тижня овочі в Україні переважно дорожчали. Найбільше зросла вартість картоплі, моркви та ріпчастої цибулі. Також продовжили дорожчати помідори й огірки. Водночас на тлі збільшення пропозиції подешевшав солодкий перець, а баклажани втратили в ціні майже втричі.

За даними EastFruit:

картопля подорожчала з 10-15 до 13-28 гривень за кілограм;

подорожчала з 10-15 до 13-28 гривень за кілограм; морква - з 22-28 до 23-37 гривень за кілограм;

- з 22-28 до 23-37 гривень за кілограм; ріпчаста цибуля - з 16-20 до 29-33 гривень за кілограм;

- з 16-20 до 29-33 гривень за кілограм; помідори - з 40-75 до 60-75 гривень за кілограм;

- з 40-75 до 60-75 гривень за кілограм; огірки - з 15-30 до 18-45 гривень за кілограм;

- з 15-30 до 18-45 гривень за кілограм; пекінська капуста - з 55-60 до 60-70 гривень за кілограм;

- з 55-60 до 60-70 гривень за кілограм; часник - з 50-120 до 65-140 гривень за кілограм;

- з 50-120 до 65-140 гривень за кілограм; кабачки - з 15-20 до 20-25 гривень за кілограм;

- з 15-20 до 20-25 гривень за кілограм; солодкий перець подешевшав із 70-175 до 45-100 гривень за кілограм;

подешевшав із 70-175 до 45-100 гривень за кілограм; баклажани - з 70-100 до 25-35 гривень за кілограм;

- з 70-100 до 25-35 гривень за кілограм; цвітна капуста - з 30-50 до 25-40 гривень за кілограм.

Водночас діапазон цін на білоголову капусту та буряк скоротився, а броколі, гострий перець і цукрова кукурудза продавалися майже за тими самими цінами, що й тижнем раніше.

Як змінилися ціни на фрукти

У фруктовому сегменті продовжили дешевшати абрикоси, сливи, кавуни та дині. Водночас подорожчали персики, черешня й вишня. Серед імпортних фруктів зросли ціни на апельсини, а лимони стали дешевшими.

Минулого тижня:

яблука продавалися по 25-50 гривень за кілограм проти 25-40 гривень тижнем раніше;

продавалися по 25-50 гривень за кілограм проти 25-40 гривень тижнем раніше; груші - по 40-65 гривень проти 40-50 гривень;

- по 40-65 гривень проти 40-50 гривень; абрикоси - по 50-90 гривень проти 45-120 гривень;

- по 50-90 гривень проти 45-120 гривень; персики - по 40-90 гривень проти 30-90 гривень;

- по 40-90 гривень проти 30-90 гривень; сливи - по 35-55 гривень проти 50-100 гривень;

- по 35-55 гривень проти 50-100 гривень; черешня - по 120-170 гривень проти 100-160 гривень;

- по 120-170 гривень проти 100-160 гривень; вишня - по 110-130 гривень проти 100-120 гривень;

- по 110-130 гривень проти 100-120 гривень; кавуни - по 13-15 гривень проти 20-30 гривень;

- по 13-15 гривень проти 20-30 гривень; дині - по 30-50 гривень проти 60-120 гривень;

- по 30-50 гривень проти 60-120 гривень; апельсини - по 50-130 гривень проти 70-85 гривень;

- по 50-130 гривень проти 70-85 гривень; лимони - по 100-120 гривень проти 140-150 гривень;

- по 100-120 гривень проти 140-150 гривень; банани - без змін, 50-70 гривень за кілограм.

Як змінилися ціни на ягоди

У ягідному сегменті аналітики зафіксували чергове зниження цін на лохину та чорницю. Водночас малина почала дорожчати.

За тиждень:

суниця садова продавалася по 160-180 гривень за кілограм проти 150-220 гривень;

продавалася по 160-180 гривень за кілограм проти 150-220 гривень; лохина подешевшала з 200-300 до 120-160 гривень за кілограм;

подешевшала з 200-300 до 120-160 гривень за кілограм; чорниця - з 280-300 до 200-280 гривень за кілограм;

- з 280-300 до 200-280 гривень за кілограм; малина подорожчала зі 150-200 до 200-220 гривень за кілограм.

Подорожчала й зелень

Також за тиждень зросли ціни на зелень:

зелена цибуля - зі 100-150 до 220-250 гривень за кілограм;

- зі 100-150 до 220-250 гривень за кілограм; салат - з 80-100 до 95-105 гривень за кілограм;

- з 80-100 до 95-105 гривень за кілограм; кріп - зі 100-120 до 145-155 гривень за кілограм;

- зі 100-120 до 145-155 гривень за кілограм; петрушка - зі 100-120 до 105-115 гривень за кілограм.

Що відбувається на ринку

Загалом оголошення про продаж і купівлю плодоовочевої продукції розміщували учасники з дев'яти країн. Найбільше пропозицій надійшло з України, Узбекистану, Ірану, Туреччини та Польщі.

У сегменті овочів несподіваним лідером за кількістю пропозицій стала морква, продажі якої подвоїлися. Також збільшилася пропозиція більшості овочів "борщового набору", крім білоголової капусти. Продовжує зростати реалізація огірків і солодкого перцю, а кількість продавців баклажанів збільшилася утричі. Натомість пропозиція помідорів скоротилася, а цукрова кукурудза вибула з переліку найпопулярніших товарів.

У фруктово-ягідному сегменті лідером за кількістю оголошень залишається кавун. Водночас у Херсонській області стартував сезон його збору. Крім того, удвічі зросла кількість продавців дині. Черешня вибула зі списку товарів, що часто продаються, абрикоси та персики пропонували рідше, тоді як нектарини - частіше, ніж тижнем раніше. Також у Молдові прогнозують високий урожай абрикосів і персиків.

Найбільшим попитом серед покупців продовжує користуватися цукрова кукурудза.