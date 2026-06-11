Картопля з Єгипту - кожна третя тонна: чому імпорт у 2025 році досяг рекорду

Власна картопля в Україні є - її навіть більше ніж достатньо. Але через посуху, дефіцит сховищ і зруйновану логістику, єгипетський продукт опинився на столах українців раніше за місцевий.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен" .

Головне:

Зростання імпорту картоплі у 2025 році - у 2,5 раза у доларах США.

36% імпорту - єгипетська картопля з січень-квітень 2026, тобто кожна третя тонна.

Польща тримає 17% у сегменті замороженої картоплі фрі, а Україна втрачає щороку по 1 млрд гривень через відсутність потужностей з переробки.

Дефіцит овочесховищ в Україні - 50-60% від потреби.

У 2025 році Україна імпортувала 123,6 тисячі тонн картоплі - у 2,4 раза більше, ніж роком раніше. У грошах - 66,3 млн доларів.

За перші чотири місяці 2026-го ввезено ще 12,71 тисячі тонн. За імпорт українські компанії заплатили 8,1 млн доларів.

Чому на столі картопля з-за кордону?

Картопля з Єгипту ніколи не домінувала на місцевому ринку, а займала свою традиційну нішу у міжсезоння.

У 2024 році в Україні сталася посуха і неврожай. При річному споживанні 4-4,5 млн тонн країна завезла лише 51 тисячу тонн - по суті, краплю.

Щоб дотягнути до нового сезону, Україна різко збільшила імпорт. Чому так? Бо Єгипет вчасно закриває міжсезонний розрив: молода картопля дозріває там раніше, ніж в Україні.

"Часткові поставки молодої єгипетської картоплі виправдані суто календарно - коли вітчизняна ще не вродила", - так відповіли РБК-Україна в пресслужбі АТБ-Маркет.

Польща - лідер у фастфуді

Окрема ніша - заморожена картопля фрі для ресторанів і мереж швидкого харчування: 20-30 тисяч тонн від загального обсягу.

Сегмент HoReCa впевнено контролює Польща з часткою 17% за перші чотири місяці 2026 року.

За оцінками фахівців, тільки на імпорті замороженої картоплі з України щороку втрачає понад 1 млрд гривень - через дефіцит власних переробних потужностей і складів.

За інформацією асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), дефіцит овочесховищ становить близько 50-60% від потреби.

Є і хороша новина

2026 рік приніс перший позитивний сигнал: вітчизняна молода картопля вперше за кілька років стала дешевшою за імпортну.

Це результат відновлення врожаю після посушливого 2024 та розширення посівних площ. У підсумку відбулось зменшення залежності від іноземних поставок.

Завдяки сприятливій агрономічній ситуації імпортери за перші 4 місяці 2026 року завезли лише 12,7 тисяч тонн.

Ще рік тому - у 2025-му - з січня по квітень імпорт сягнув рекордних 72,7 тисяч тонн згідно з даними Держстату.

Додатковий плюс - власне виробництво картоплі у 16 781,1 тисяч тонн повністю покриває внутрішнє споживання.

За умови розбудови сховищ та переробних потужностей країна має всі шанси остаточно витіснити імпорт і зміцнити свою продовольчу незалежність.