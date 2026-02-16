Ціни на газ у Європі впали: чи вплине це на платіжки в Україні

Ціни на європейський природний газ досягли п’ятитижневого мінімуму через пом’якшення прогнозів погоди. Проте в Україні це не вплине на тарифи для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та коментар енергетичного експерта Володимира Омельченка.

"Ф'ючерси на європейський природний газ досягли п'ятитижневого мінімуму, оскільки прогноз погоди змінився на пом'якшення, що потенційно послабило навантаження на швидко виснажливі запаси палива", - пише Bloomberg.

За даними видання, ф'ючерси на європейський газ впали на 6,9% після здешевлення бензину в США, що також пов’язано з теплішими температурами.

Погода, перебої у виробництві та геополітичні ризики спричинили різкі коливання цін.

Рівень заповнення сховищ у Європейському Союзі становить менше 34%, що є найнижчим показником з часів кризи 2022 року, тоді як паливні резервуари на найбільшому ринку регіону, Німеччині, заповнені менше ніж на 24%.

Ф'ючерси на голландський газовий бенчмарк впали до 31,07 євро за мегават-годину.

Чи вплине це на ситуацію в Україні

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив у коментарі РБК-Україна, що падіння цін у Європі не вплине на побутових споживачів України.

Для них діє фіксована ціна в межах спеціальних зобов’язань, тому коливання європейських котирувань не відображаються в платіжках.

Також залишаться незмінними тарифи для підприємств теплокомуненерго та виробників тепла для бюджетних установ.

Вплив, за словами Омельченко, можливий лише у комерційному секторі, де діє ринкова ціна на газ.

Експерт зазначив, що критична залежність України від імпорту та зменшення власного видобутку через обстріли видобувних підприємств може створити певний ефект, але він навряд чи буде суттєвим.