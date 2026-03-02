Блокада Ормузької протоки: у JPMorgan назвали термін до повної зупинки нафтовидобутку

Основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів, якщо рух через Ормузьку протоку буде повністю зупинений.

Про це йдеться в аналізі JPMorgan Chase & Co, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Сім основних виробників у регіоні (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман, Ірак та Іран - ред.) мають загальну ємність для зберігання на березі приблизно 343 млн барелів. Ця ємність означає, що якщо поставки припиняться, нафту можна буде зберігати лише 22 дні", - сказано у звіті.

Близько 60 порожніх танкерів можуть забезпечити ще 50 млн барелів, завдяки чому загальний час до зупинки виробництва може бути продовжено максимум до 25 днів.

"Після перевищення порогу фізичні обмеження на зберігання неминуче змусять виробників припинити виробництво", - зазначає JPMorgan.

Скорочення транзиту Ормузькою протокою

Станом на 28 лютого транзит через Ормузьку протоку скоротився до 4 млн барелів на день, що становить лише чверть від нормального рівня.

Після операцій США та Ізраїлю проти Ірану та атак Ірану власники суден зупинили поставки "за власною ініціативою" через безпекові проблеми.

Водночас JPMorgan пише, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати мають трубопроводи для обходу Ормузької протоки та виходу на альтернативні маршрути. Їхня потужність буде обмежена для досягнення загального експорту в 19 млн барелів на день.