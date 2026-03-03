ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Цены на газ резко взлетели впервые с 2022 года: повлияет ли это на украинцев

Вторник 03 марта 2026 11:21
Цены на газ резко взлетели впервые с 2022 года: повлияет ли это на украинцев Фото: цены на газ резко взлетели в Европе впервые с 2022 года (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова
Эксперт: Владимир Омельченко

Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли на целых 54% - больше всего со времен кризиса 2022 года. Однако в Украине это не повлияет на тарифы для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и комментарий энергетического эксперта Владимира Омельченко.

Читайте также: В США ответили, перекрыл ли Иран важный Ормузский пролив

Остановка завода в Катаре и последствия

Как указывает издание, цены на газ в Европе резко выросли после остановки производства сжиженного газа в Катаре, вызванной атакой иранских дронов.

Издание добавляет, что завод Ras Laffan компании QatarEnergy покрывает около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа, и беспрецедентная остановка сейчас угрожает энергетической безопасности и всколыхнула мировые рынки.

Фьючерсы на эталонный газ в Европе выросли больше всего со времен кризиса 2022 года, вызванного вторжением России в Украину.

Поставки сжиженного газа с Ближнего Востока уже были прерваны с выходных, поскольку танкеры в значительной степени прекратили транзит через Ормузский пролив, критически важную артерию для мировых потоков топлива на входе в Персидский залив.

"Угроза безопасности поставок существует здесь и сейчас. Ее масштабы будут зависеть от продолжительности остановки, но сейчас мы находимся в новом сценарии", - рассказали аналитики.

Повлияет ли это на ситуацию в Украине

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина объяснял, что колебания цен в Европе не повлияют на бытовых потребителей Украины, поскольку для них действует фиксированная цена в рамках специальных обязательств.

Тарифы также останутся неизменными для предприятий теплокоммунэнерго и производителей тепла для бюджетных учреждений.

Влияние возможно только для коммерческого сектора, где действует рыночная цена на газ, и оно вряд ли будет существенным из-за уменьшения собственной добычи и зависимости от импорта.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, с 28 февраля продолжается совместная военная операция США и Израиля против Ирана.

В ответ Тегеран применяет баллистические ракеты и дроны. Под огнем оказалась не только территория Израиля, но и страны, где размещены американские базы: Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЭ.

Из-за боевых действий и взаимных атак судоходство в регионе фактически остановилось - объемы упали на 75%. Владельцы танкеров просто не рискуют выходить в море.

