Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після удару по найбільшому у світі ЗПГ-комплексу

20:55 19.03.2026 Чт
2 хв
Іранський удар пошкодив близько 17% експортних потужностей Катару
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ситуація з газом для ЄС є особливо важкою (Getty Images)

Ціни на природний газ у Європі стрімко підскочили після того, як Іран завдав ракетного удару по найбільшому у світі заводу із виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у Катарі.

Агентство зазначає, що еталонні ф'ючерси зросли до 35%, що більше ніж удвічі перевищує рівень, який був до операції США та Ізраїлю в Ірані.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об'єктів у Рас-Лаффан серйозно пошкоджені після іранського удару. Згідно з оцінками, пошкоджено близько 17% експортних потужностей країни, а для відновлення необхідно від трьох до п'яти років.

Експерти з енергетики зазначають, що це може стати переломним моментом для індустрії. За її словами, ознаки швидкого відновлення роботи об'єкта в Катарі зараз відсутні.

Ситуація для Європи є особливо складною, оскільки регіон виходить із зими з невисоким рівнем запасів газу і йому доведеться конкурувати з Азією за обмежені обсяги постачань.

Іранські удари по заводу в Катарі

Нагадаємо, вранці 19 березня стало відомо, що Іран знову завдав удару ракетами по Катару. При цьому найбільший у світі ЗПГ-комплекс в місті Рас-Лаффан постраждав повторно - після першого удару не минуло й 12 годин.

Катар засудив атаку і заявив, що залишає за собою право на відповідь. До цього, 2 березня, іранські дрони також вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy в містах Рас-Лаффан.

Крім того, QatarEnergy оголосила форс-мажор щодо довгострокових контрактів на постачання газу до Італії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю. Серед постраждалих ліній виробництва - об'єкти, де партнерами Катару є американська ExxonMobil та британсько-нідерландська Shell.

Зазначимо, удари по об'єктах газової та нафтової інфраструктури Перської затоки вивели ціни на паливо на новий рівень. Водночас аналітики попереджають, що найгірше ще попереду.

