Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після удару по найбільшому у світі ЗПГ-комплексу

Агентство зазначає, що еталонні ф'ючерси зросли до 35%, що більше ніж удвічі перевищує рівень, який був до операції США та Ізраїлю в Ірані.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об'єктів у Рас-Лаффан серйозно пошкоджені після іранського удару. Згідно з оцінками, пошкоджено близько 17% експортних потужностей країни, а для відновлення необхідно від трьох до п'яти років.

Експерти з енергетики зазначають, що це може стати переломним моментом для індустрії. За її словами, ознаки швидкого відновлення роботи об'єкта в Катарі зараз відсутні.

Ситуація для Європи є особливо складною, оскільки регіон виходить із зими з невисоким рівнем запасів газу і йому доведеться конкурувати з Азією за обмежені обсяги постачань.

Іранські удари по заводу в Катарі

Нагадаємо, вранці 19 березня стало відомо, що Іран знову завдав удару ракетами по Катару. При цьому найбільший у світі ЗПГ-комплекс в місті Рас-Лаффан постраждав повторно - після першого удару не минуло й 12 годин.

Катар засудив атаку і заявив, що залишає за собою право на відповідь. До цього, 2 березня, іранські дрони також вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy в містах Рас-Лаффан.