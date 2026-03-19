Іран двічі за 12 годин атакував найбільший ЗПГ в усьому світі, який знаходиться в Катарі
Іран знову атакував Катар балістичними ракетами, внаслідок чого найбільший комплекс ЗПГ у світі в місті Рас-Лаффан постраждав повторно - не минуло й 12 годин з моменту першого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
Також на стратегічному об'єкті виникла пожежа.
У МВС Катару повідомили, що сили протиповітряної оборони перехопили більшість ракет, однак одна з них досягла мети і влучила в район енергетичної інфраструктури.
Після удару на об'єкті виникла пожежа. Рятувальні служби оперативно прибули на місце і змогли локалізувати загоряння.
У державній компанії QatarEnergy підтвердили атаку і заявили про серйозні пошкодження. Водночас, інформації про загиблих немає - увесь персонал перебуває в безпеці.
За інформацією МВС Катару, Іран випустив кілька балістичних ракет, більшість з яких було збито.
Рас-Лаффан є одним із найбільших у світі центрів експорту скрапленого газу, тому удар по ньому може мати наслідки для глобального енергетичного ринку.
Обстріл Рас-Лаффана
Атака сталася на тлі масштабного загострення на Близькому Сході після початку війни між Іраном, США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран регулярно завдає ударів по об'єктах у країнах регіону.
Катар уже засудив атаку і заявив, що залишає за собою право на відповідь. Попередня атака сталася 12 годин тому, а ще 2 березня іранські дрони також вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy в містах Рас-Лаффан.
Сьогодні стало відомо, що Доха вижене послів Ірану і дає їм 24 години, щоб ті забралися з країни через ракетний обстріл комплексу СПГ.
Саудівська Аравія також готує відповідь Ірану, оскільки її нафтові об'єкти також постраждали від ракет ісламської держави.