Іран двічі за 12 годин атакував найбільший ЗПГ в усьому світі, який знаходиться в Катарі

07:33 19.03.2026 Чт
2 хв
Іран активно атакує країни Перської затоки
aimg Маловічко Юлія
Іран двічі за 12 годин атакував найбільший ЗПГ в усьому світі, який знаходиться в Катарі Фото: прапор Катару (Getty Images)

Іран знову атакував Катар балістичними ракетами, внаслідок чого найбільший комплекс ЗПГ у світі в місті Рас-Лаффан постраждав повторно - не минуло й 12 годин з моменту першого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Читайте також: "Приліт" був за 350 метрів від реактора: з'явилися деталі удару по АЕС "Бушер" в Ірані

Також на стратегічному об'єкті виникла пожежа.

У МВС Катару повідомили, що сили протиповітряної оборони перехопили більшість ракет, однак одна з них досягла мети і влучила в район енергетичної інфраструктури.

Після удару на об'єкті виникла пожежа. Рятувальні служби оперативно прибули на місце і змогли локалізувати загоряння.

У державній компанії QatarEnergy підтвердили атаку і заявили про серйозні пошкодження. Водночас, інформації про загиблих немає - увесь персонал перебуває в безпеці.

За інформацією МВС Катару, Іран випустив кілька балістичних ракет, більшість з яких було збито.

Рас-Лаффан є одним із найбільших у світі центрів експорту скрапленого газу, тому удар по ньому може мати наслідки для глобального енергетичного ринку.

Обстріл Рас-Лаффана

Атака сталася на тлі масштабного загострення на Близькому Сході після початку війни між Іраном, США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран регулярно завдає ударів по об'єктах у країнах регіону.

Катар уже засудив атаку і заявив, що залишає за собою право на відповідь. Попередня атака сталася 12 годин тому, а ще 2 березня іранські дрони також вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy в містах Рас-Лаффан.

Сьогодні стало відомо, що Доха вижене послів Ірану і дає їм 24 години, щоб ті забралися з країни через ракетний обстріл комплексу СПГ.

Саудівська Аравія також готує відповідь Ірану, оскільки її нафтові об'єкти також постраждали від ракет ісламської держави.

Нова фаза війни? США розглядають відправку тисяч солдатів на Близький Схід, - Reuters
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО