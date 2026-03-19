Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Цены на газ в Европе взлетели на 35% после удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу

20:55 19.03.2026 Чт
2 мин
Иранский удар повредил около 17% экспортных мощностей Катара
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ситуация с газом для ЕС является особенно тяжелой (Getty Images)

Цены на природный газ в Европе стремительно подскочили после того, как Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.

Агентство отмечает, что эталонные фьючерсы выросли до 35%, что более чем вдвое превышает уровень, который был до операции США и Израиля в Иране.

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько объектов в Рас-Лаффан серьезно повреждены после иранского удара. Согласно оценкам, повреждено около 17% экспортных мощностей страны, а для восстановления необходимо от трех до пяти лет.

Эксперты по энергетике отмечают, что это может стать переломным моментом для индустрии. По ее словам, признаки быстрого восстановления работы объекта в Катаре сейчас отсутствуют.

Ситуация для Европы является особенно сложной, поскольку регион выходит из зимы с невысоким уровнем запасов газа и ему придется конкурировать с Азией за ограниченные объемы поставок.

Иранские удары по заводу в Катаре

Напомним, утром 19 марта стало известно, что Иран снова нанес удар ракетами по Катару. При этом крупнейший в мире СПГ-комплекс в городе Рас-Лаффан пострадал повторно - после первого удара не прошло и 12 часов.

Катар осудил атаку и заявил, что оставляет за собой право на ответ. До этого, 2 марта, иранские дроны также ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан.

Кроме того, QatarEnergy объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку газа в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай. Среди пострадавших линий производства - объекты, где партнерами Катара являются американская ExxonMobil и британско-нидерландская Shell.

Отметим, удары по объектам газовой и нефтяной инфраструктуры Персидского залива вывели цены на топливо на новый уровень. В то же время аналитики предупреждают, что худшее еще впереди.

