Цены на газ в Европе взлетели на 35% после удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу

Агентство отмечает, что эталонные фьючерсы выросли до 35%, что более чем вдвое превышает уровень, который был до операции США и Израиля в Иране.

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько объектов в Рас-Лаффан серьезно повреждены после иранского удара. Согласно оценкам, повреждено около 17% экспортных мощностей страны, а для восстановления необходимо от трех до пяти лет.

Эксперты по энергетике отмечают, что это может стать переломным моментом для индустрии. По ее словам, признаки быстрого восстановления работы объекта в Катаре сейчас отсутствуют.

Ситуация для Европы является особенно сложной, поскольку регион выходит из зимы с невысоким уровнем запасов газа и ему придется конкурировать с Азией за ограниченные объемы поставок.

Иранские удары по заводу в Катаре

Напомним, утром 19 марта стало известно, что Иран снова нанес удар ракетами по Катару. При этом крупнейший в мире СПГ-комплекс в городе Рас-Лаффан пострадал повторно - после первого удара не прошло и 12 часов.

Катар осудил атаку и заявил, что оставляет за собой право на ответ. До этого, 2 марта, иранские дроны также ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан.