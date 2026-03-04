Катар повністю зупиняє виробництво СПГ після ударів Ірану, - Reuters

Катар змушений призупинити на кілька тижнів виробництво скрапленого природного газу. На повернення до нормального рівня виробництва піде місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела розповіли виданню, що після зупинки в середу основного заводу Катару в Рас-Лаффані він не зможе відновити виробництво СПГ щонайменше протягом двох тижнів. Це тільки початкові оцінки.

Співрозмовники Reuters уточнюють, що після відновлення роботи заводу знадобиться щонайменше два тижні, щоб вийти на повну потужність.

Удари по QatarEnergy

Нагадаємо, 2 березня іранські дрони вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy у містах Рас-Лаффан і Умм-Саїд, що призвело до повної зупинки виробництва скрапленого газу.

За даними Міністерства оборони Катару, по кожному з об'єктів було завдано удару одним безпілотником.

Через військову загрозу і ризик для інфраструктури керівництво катарського енергогіганта офіційно оголосило про призупинення виробництва СПГ і всіх супутніх продуктів.