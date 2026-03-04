ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Катар повністю зупиняє виробництво СПГ після ударів Ірану, - Reuters

17:44 04.03.2026 Ср
2 хв
На скільки Іран "вибив" виробництво катарського СПГ?
aimg Іван Носальський
Катар повністю зупиняє виробництво СПГ після ударів Ірану, - Reuters Ілюстративне фото: Катар після атак Ірану на місяць припиняє виробництво CПГ (Getty Images)

Катар змушений призупинити на кілька тижнів виробництво скрапленого природного газу. На повернення до нормального рівня виробництва піде місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Ціни на газ різко злетіли вперше з 2022 року: чи вплине це на українців

Джерела розповіли виданню, що після зупинки в середу основного заводу Катару в Рас-Лаффані він не зможе відновити виробництво СПГ щонайменше протягом двох тижнів. Це тільки початкові оцінки.

Співрозмовники Reuters уточнюють, що після відновлення роботи заводу знадобиться щонайменше два тижні, щоб вийти на повну потужність.

Удари по QatarEnergy

Нагадаємо, 2 березня іранські дрони вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy у містах Рас-Лаффан і Умм-Саїд, що призвело до повної зупинки виробництва скрапленого газу.

За даними Міністерства оборони Катару, по кожному з об'єктів було завдано удару одним безпілотником.

Через військову загрозу і ризик для інфраструктури керівництво катарського енергогіганта офіційно оголосило про призупинення виробництва СПГ і всіх супутніх продуктів.

До речі, 2 березня Bloomberg писало про те, що у Катару закінчуються ракети для систем протиповітряної оборони - їх вистачить тільки на чотири дні за нинішнього темпу використання.

На цьому тлі влада Катару та ОАЕ намагається переконати президента США Дональда Трампа не переходити до затяжної війни з Іраном, оскільки країни Перської затоки зазнають величезних збитків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Катар Газ Атака дронів
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана
Роман Коткореспондент РБК-Україна Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана