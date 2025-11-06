Ціни на бензин і дизель зростуть? Чого чекати водіям до кінця року

Скільки коштує пальне в Україні, чи будуть зростати ціни через відключення світла та якою буде вартість до кінця року – у матеріалі РБК-Україна .

Які ціни на пальне в Україні

Станом на 4 листопада середня ціна 1 літра бензину марки A-95+ в Україні становить 63 гривні, свідчать дані українського майданчика для купівлі та продажу автомобілів AUTO.RIA. Звичайний А-95 коштує 58,28 гривні, а А-92 – 56,75 гривні. Ціни на дизельне пальне дорівнюють 56,14 гривні.

За місяць ціни на певні марки бензину в Україні майже не змінились, а деякі види взагалі здешевшали. Бензин марки A-95+ 6 жовтня коштував 63,01 гривні. Це на 1 копійку більше ніж поточна ціна. Звичайний А-95 подешевшав на 33 копійки, на початку жовтня його вартість становила 58,61 гривні. А-92 подорожчав на 2 копійки. 6 жовтня середня ціна за 1 літр бензину цієї марки дорівнювала 56,73 гривні.

Водночас вартість дизельного пального за місяць зросла суттєвіше. 6 жовтня середня ціна на цей вид пального становила 55,58 гривні. Це на 56 копійок нижче, ніж на початку листопада.

Чому ціни на пальне можуть зрости

До кінця листопада ціни на пальне в Україні можуть зрости, заявив паливний аналітик Дмитро Льоушкін на своїй сторінці у Facebook.

Потенційне подорожчання він пов’язує із дефіцитом пального на європейському ринку через запровадження 19-го пакету санкцій проти Росії, а також з обмеженнями на імпорт нафтопродуктів російського походження в Україну. Нині в Україні вже відчувається нестача ресурсів, насамперед дизельного пального, зазначив він.

Різке зростання цін на нафтопродукти в Європі створило передумови подорожчання пального в Україні, вважає директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. "Ціни зросли й на бензин і дизпаливо. Навіть нафта була стабільною, тоді як на дизель ціна істотно зросла", - пояснив експерт у коментарі РБК-Україна.

Головним чинником підвищення цін на пальне став 19-й пакет санкцій ЄС, який передбачає заборону імпорту нафтопродуктів із країн, що переробляють російську нафту, зокрема Туреччини та Індії.

"Ці країни займають досить велику частку на європейському ринку, і це спричинило ажіотаж", – зазначив Куюн. За його словами, європейські компанії почали активно формувати запаси, що призвело до стрибка попиту й цін.

Паралельно український ринок відчув дефіцит пропозиції пального через одразу кілька обмежень у постачанні, додав експерт. Постачання зі Словаччини зупинилися через ризики санкцій щодо російської нафти, виникли труднощі з румунського напрямку після посиленого контролю експорту, а НПЗ у Литві став на ремонт, пояснив Куюн.

"Додатково на ринок вплинуло виведення з ладу Кременчуцького НПЗ" - наголосив експерт.

АЗС в Україні (фото Getty Images)

Крім того, з 1 січня підвищуються акцизні ставки на бензин і дизель, що стане додатковим чинником зростання цін. Директор Центру прикладних досліджень Юрій Щедрін вважає щорічне підвищення акцизів на пальне головним фактором здорожчання пального в Україні.

Щедрін також вважає, що на вартість пального наразі впливає ще й ситуація на зовнішніх ринках.

"Україна отримує пальне з Європи, яка частково закуповує його на індійських НПЗ. Останні скорочують постачання, що створює ризик невеликого дефіциту пального", - пояснив Щедрін у коментарі РБК-Україна.

Хоча світові котирування нафти останнім часом залишаються відносно стабільними, українські мережі все одно закладають у вартість потенційні ризики. Саме тому ціни не поспішають знижуватися навіть тоді, коли "чорне золото" у світі дешевшає, додав експерт

"Маржа мереж АЗС зараз більша, ніж до війни", - пояснив Щедрін, та додав, що трейдери формують ціну з урахуванням можливих коливань та ризиків логістики.

Чи зростуть ціни через удари по енергетиці

Попри ризики нових атак на енергетичну інфраструктуру та можливі відключення електроенергії в Україні, експерти не очікують, що попит на пальне для генераторів, призведе до підвищення цін на бензин та дизель.

"Ринок має достатні обсяги ресурсу і попит з боку домогосподарств та бізнесу на пальне для генераторів не є критичним для ціноутворення. На українських ринок більше впливають світові ціни на пальне", - пояснив Куюн.

Чоловік заправляє автомобіль на АЗС (фото Getty Images)

Обсяги використання пального домогосподарствами через відключення світла недостатні, щоб створити дефіцит чи значний ціновий тиск, додав Щедрін.

"Підготовка бізнесу до зимового періоду, включаючи формування паливних запасів, уже поступово відбулася. Це також знизило ймовірність різкого стрибка попиту", - підкреслив експерт.

Якими будуть ціни на пальне

Експерти по різному оцінюють подальші коливання цін на пальне в Україні. Сергій Куюн не очікує подорожчання пального до кінця року й прогнозує частковий відкат цін після підвищення. Він вважає, що ціни на пальне до нового року можуть впасти приблизно на гривню.

"Та гривня, яка за останній час з'явилася, вона точно зайва. Це мінімум, який ринок має відіграти назад", - додав експерт.

Щедрін очікує помірне зростання цін на пальне у найближчий місяць. Втім, за його словами, підвищення буде поступовим і не перевищить кількох відсотків.

"Я очікую невелике подорожчання – у межах кількох відсотків, десь до 5%", - резюмував він.