Бензин зі спиртом уже на АЗС? Що буде з цінами і чи безпечно це для авто

З 1 травня всі АЗС в Україні мають продавати бензин з 5%-м вмістом біоетанолу. Це нововведення покликане покращити екологію та економіку країни.

Проте, як додавання спирту вплине на якість та ціну бензину для власників авто – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Що зміниться для українців з переходом на новий стандарт?

Чи впливає біоетанол у пальному на роботу автомобіля?

Чи існує загроза для роботи двигуна?

Як може змінитись ціна на нове пальне?

Як новий стандарт може вплинути на розвиток внутрішнього виробництва?

Запровадження нового стандарту бензину

З 1 травня 2025 року в Україні починає діяти стандарт, який зобов’язує мережі АЗС продавати бензин з вмістом біоетанолу на рівні не менше 5%. Біоетанол має додаватися до всіх бензинів за виключенням марок з октановим числом 98 та вище, а також палива для Міністерства оборони та Державного резерву.

Додавання біокомпонентів до моторного палива є частиною євроінтеграційної політики України. Цей крок буде сприяти розвитку внутрішнього аграрного виробництва, зокрема вирощування кукурудзи та виробництва спирту, зменшенню викидів парникових газів, економії коштів на закупівлю імпортних нафтопродуктів.

Додавання біоетанолу – це нормальна світова практика, яка працює вже десятки років у США, ЄС, Бразилії та інших країнах. Водночас багато водіїв побоюються, що такий бензин може вплинути на роботу двигуна або ж пальне подорожчає.

Вплив бензину з біоетанолом на авто

Біоетанол – це екологічно чистий спирт, що виробляється з рослинної сировини, найчастіше, з кукурудзи або пшениці. В Україні базовою сировиною стане саме кукурудза, якої в країні щороку вирощують та збирають десятки мільйонів тонн.

За інформацією консалтингової компанії "НафтоРинок", вміст до 5% біоетанолу потенційно покращує якість палива, забезпечуючи стійкість до детонації та підвищуючи продуктивність двигуна. Етанол має високу теплоту випаровування, що забезпечує ефект охолодження двигуна. Це підвищує ефективність заповнення циліндрів, частково компенсуючи меншу кількість енергії молекули етанолу у порівнянні із вуглеводнями у бензині.

Низькопроцентні етанольно-бензинові суміші (із вмістом спирту на рівні 5-10%) можуть ефективно використовуватися у більшості звичайних бензинових двигунів без технічних модифікацій.

Оскільки молекула етанолу дає менше енергії, ніж чистий бензин, це може викликати зростання споживання палива. Здатність етанолу окислюватися до оцтової кислоти може викликати корозію деяких матеріалів у двигунах, зокрема певних металів. Крім того, етанол має властивість поглинати воду з навколишнього середовища, що може призводити до її накопичення у баку та пов'язаних з цим проблем.

Фото: Бензин з етанолом вже давно продається на українських АЗС (Getty Images)

Підсумовуючи аргументи "за" і "проти", в коментарі РБК-Україна аналітик компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко запевнив, що водіям не варто хвилюватися щодо технічних особливостей бензину із біоетанолом, адже це паливо продається на багатьох АЗС України вже декілька років. В Європі воно почало продаватися ще раніше і всі європейські авто до цього пристосовані. Ці ж авто завозяться в Україну.

"Цей продукт для українського ринку – не новий, якби це було якоюсь проблемою для споживача, то це було б відомо. Ми споживаємо бензин з тим чи іншим відсотком спирту з 2022 року", - сказав експерт.

Він додав, що системні гравці на ринку АЗС провели підготовку до прийняття бензинів зі спиртом, а саме вони почистили свої резервуари перед заповнення їх новою сумішшю. Водночас несистемні гравці, які не дотримувалися вимог зберігання нафтопродуктів і до нововведення, не кинулися робити це зараз.

"Системні гравці дуже налякані спиртовою компонентою, бо вона притягує воду або всякі домішки. Це все може потрапити в бак і викликати проблеми зі споживачем, за якого й так йде дуже гостра боротьба, бо знижуються продажі пального загалом.

Тому, порада для власників авто – використовувати великі та відомі бренди, адже є сподівання, що вони провели належні підготовчі роботи", - прокоментував аналітик ринку моторних палив.

Як зміниться вартість бензину

На сьогодні паливні компанії імпортують готовий бензин з біоетанолом з Європи. За словами Олександра Сіренка, самі вони поки не змішують ці компоненти, щоб не ризикувати питанням якості на початкових етапах нововведення.

"Той бензин з біоетанолом, який зараз постачається до нас із-за кордону – трохи дорожчий за 95-й бензин. Ця різниця – невелика. Це питання 5-20 доларів на тонні – це копійки на літрі. Але, треба звернути увагу, що саме бензинова складова пішла до низу через зниження цін на нафту і тому нове пальне має бути у травні дешевше", - надав в коментарі РБК-Україна свій прогноз експерт.

За його словами, в перспективі етанольна складова має опускати ціну, адже Україна є потужним виробником еталона. Наша країна у 2024 році експортувала 99 тисяч тонн цього продукту в Європу, в тому числі на європейські НПЗ, на яких був вироблений бензин, який зараз везеться до України.

"Багато мереж АЗС в Україні до кінця цього року уклали контракти із європейськими НПЗ щодо купівлі бензину із біоетанолом. Коли ці контракти закінчаться, ми будемо брати з ЄС лише бензини та додавати наш біоетанол в Україні", - пояснив Олександр Сіренко.

Крім того, впровадження біоетанолу дає державі шанс зменшити залежність від імпорту нафтопродуктів. Це особливо актуально для України, яка в умовах війни прагне енергетичної незалежності.

На сьогодні обсяг ринку біоетанолу для додавання у бензини становить близько 125 тисяч тонн на рік. Таку оцінку в коментарі РБК-Україна надав президент групи компаній ОККО Василь Даниляк.

Він підтвердив інформацію, на сьогодні мережі АЗС імпортують в Україну готову суміш бензину та біоетанолу. "Ми збираємося поки його возити, а потім встановимо у себе необхідні установки й паралельно будемо пробувати та возити, і змішувати", - додав Василь Даниляк.

За його словами, на сьогодні група ОККО будує в Україні завод з виробництва біоетанолу потужністю 83 тисячі тонн продукту на рік, запуск виробництва запланований на третій квартал 2026 року.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Верховна Рада внесла зміни до законодавства, що передбачають обов'язкове додавання біоетанолу у бензини. Ця вимога не поширюється на паливо для армії (Міністерства оборони), потреб Державного агентства резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. Ведення обліку і контролю вмісту біокомпонентів у бензинах покладається на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.